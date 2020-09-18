Общество

Псковская область теряет деньги из-за испортившихся отношений с Минстроем

Псковская область теряет деньги из-за невыполненных в срок проектов. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Важно понимать, когда подрядчик в полной мере не реализует проект, регион теряет деньги», - сказал он. Ярким примером губернатора назвал реконструкцию городского вала в Опочке. «Проект завершили с таким нарушением сроков, что отношение Министерства строительства к нам кардинально поменялось», - сказал Михаил Ведерников. По его словам, отношение поменялось, несмотря на поддержку главы Счетной палаты Сергея Степашина.

Глава региона уточнил, что из 6 проектов которые предлагали муниципалитеты, в результате принципиальной позиции министра ни один проект поддержан не был. «Кого наказали? Жителей области, отдельных муниципалитетов. Колоссальная работа была проведена и положена на полку», - сказал он, отметив, что теперь необходимо будет потратить массу времени на восстановление прежних отношений.

Самое неприятное в этой ситуации, добавил губернатор, что он не видит моральных оснований, чтобы идти в министерство о чем-то просить. «Данная ситуация складывается не потому что «вредный министр», а потому что это общая позиция правительства, председателя правительства. Если регион идет опережающими темпами, ему дают дополнительные деньги, если не справляется, забирают то, что региону было определено. Псковская область испытывает огромный дефицит средств», - пояснил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что схожая с опочецким валом ситуация складывается и со строительством парка «Петровский» в Великих Луках. Сцена-ракушка еще только изготавливается на заводе. Губернатору докладывают об имеющихся у подрядчика финансовых сложностях. «Прошу под личный контроль ситуацию взять», - обратился он к ответственным.

В заключение Михаил Ведерников сообщил, что в среду, 16 сентября, правительство одобрило статью по оптимизацию всех незащищенных статей расходов. «Если не покажем результата, по итогам года будут серьезные сложности», - заключил он.