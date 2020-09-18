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Болотного луня и поручейника могут встретить гости Полистовья

Полистовский заповедник на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о встречающихся на лугах Полистовья птицах.

Болотный лунь. Автор фото: Ксения Соварцева

Луга заповедного Полистовья в основном сконцентрированы в охранной зоне и занимают совсем небольшую часть заповедника. Наиболее часто встречающиеся птицы суходольных лугов - серая славка и луговой чекан. «Среди обычных видов наших лугов также можно назвать: лесного конька, желтую трясогузку, речного сверчка, болотную камышевку, камышевку-барсучка, соловья и чечевицу», - отметили в заповеднике.

Бекас. Автор фото: Ксения Соварцева

К редким видам относятся: пустельга, коростель, бекас, полевой жаворонок, обыкновенный сверчок, садовая славка, теньковка и белобровик.

Чибис. Автор фото: Андриан Колотилин

«На заливных лугах Полистовского заповедника можно встретить чибиса, большого и среднего кроншнепа, бекаса, дупеля, травника, поручейника, большого веретенника, желтоголовую трясогузку, речного сверчка и хищных - канюка, болотного луня», - добавили в заповедники.

Отмечается, что часть этих птиц перемещается на зимовку в более теплые районы планеты, а часть остается зимовать на северо-западе России и только перелетает ближе к человеческому жилью, где легче достать корм.

Белобровик. Автор фото: Андриан Колотилин

«Например, у канюков очень обширная зона зимовки - это Центральная и Южная Европа, Центральная и Южная Африка, север Аравийского полуострова. Некоторые наблюдения свидетельствуют, что канюки Северо-Запада России зимуют к востоку от центральных районов Балканского полуострова», - говорится в сообщении.

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Чибисы и бекасы могут зимовать в западной Европе, Великобритании, северной Африке, травники - на западе африканского континента, а большие веретенники в тропической и центральной Африке, а также на озере Чад.

Дупель. Автор фото: Андриан Колотилин

На зимовку на лугах Полистовского заповедника остаются вьюрковые, щеглы, чечетки, снегири, зеленушки и чижи. «Эти птицы кочуют в поисках корма. Были отмечены и хищные птицы: тетеревятник, перепелятник, зимняк», - добавили в заповеднике.