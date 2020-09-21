Общество

Роман Романов представит свою новую книгу в пресс-центре ПЛН

Презентация новой книги члена Союза писателей России Романа Романова «Все нормальные люди» состоится во вторник, 22 сентября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей (ул. Петровская, 51, 7-й этаж). Начало мероприятия в 11:00.

Встреча автора с любителями литературы и представителями региональных СМИ продлится около часа. Роман Романов расскажет об истории написания рассказов, вошедших в сборник, поделится творческими планами и ответит на вопросы читателей.

У любителей литературы будет возможность получить новую книгу с автографом писателя.

Роман Романов: «Добро пожаловать в наш Город! Мы здесь очень разные и у нас все время что-то происходит. У нас здесь жильцы ведут Великие Лифтовые войны, у нас в Городе еще встречаются профессиональные правдорубы, к нам сюда привозят на перевоспитание избалованных столичных детей, здесь даже можно встретить живого Ленина и до сих пор водятся святые физруки, а к мэру может запросто заглянуть сам Харон. Кстати, если надо, то и коты у нас могут заговорить человеческим языком. Да что коты! У нас даже депутаты могут попробовать вернуться к жизни простых людей. И все мы живем в одном Городе. Если вы думаете, что вы никогда здесь не бывали, то ошибаетесь. Вы тоже живете в этом Городе. Как и все остальные нормальные люди. Если, конечно, вы живете в России».

Напомним, Роман Романов с 2009 по 2017 год работал в администрации Псковской области, был начальником управления внутренней политики и заместителем руководителя аппарата администрации. В 2017 году работал проректором – директором Центра социологии и региональной политики Псковского госуниверситета.

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В настоящее время является заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» - руководителем управления кадровой политики и образовательных проектов партии. Роман Романов - член Союза писателей России, автор нескольких книг («Чиновник Авдий», «Монархисты из квартиры 27», «Охотники за голосами»).