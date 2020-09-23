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Онколог назвал симптомы, при которых следует срочно посетить врача

Существуют «универсальные» симптомы, чьи проявления требует особой настороженности, а также обращения к врачу. Об этом, как сообщает MedikForum, рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Эксперт также перечислил изменения в организме, заметив которые нужно срочно записываться на прием в медучреждение.

Прежде всего, отметил он, следует обратить внимание на длительную слабость, похудение, происходящее без диеты, и повышенную температуру, не связанную с простудой, пишет «Росбалт».

Также онколог перечислил другие тревожные сигналы. Это, например, долго не проходящий, затяжной кашель, выделение крови не разового характера, а длительные — при том же кашле или из носа, в моче.