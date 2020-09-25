Общество

Ученые предложили лечить коронавирус как отравление ядом

Ученые предложили лечить COVID-19 как отравление ядом. Неожиданную методику разрабатывают в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге.

Открытие сделано на основе гипотезы китайских коллег, пишут «Известия».

Как полагают исследователи, коронавирус обладает гемотоксическим действием. То есть из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного железа. Из-за его избытка стенки сосудов и внутренних органов повреждаются. Наступает капиллярная утечка, поток кислорода в тканях уменьшается. Это же самое происходит при тяжелом отравлении. Именно поэтому ученые предложили использовать в терапии методы и препараты, которые применяются при детоксикации организма.