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Общество

Губернатор рассчитывает на участие белорусских компаний в строительстве соцобъектов в Псковской области

28.09.2020 07:56|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Михаил Ведерников рассчитывает на участие белорусских компаний в строительстве социальных объектов в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте, рассказывая о рабочем визите в Витебскую область Белоруссии.

«Мы заинтересованы сотрудничать и в строительной отрасли, - отметил он. - Сейчас федерация большие средства выделяет на реализацию национальных проектов, в рамках которых строится большое количество социальных объектов, школы, детские сады, жилые дома. Для нашей строительной отрасли - это серьезный вызов, и здесь нужно использовать все ресурсы и возможности для того, чтобы выполнять строительство этих объектов качественно и в срок. Поэтому мы рассчитываем на участие белорусских компаний в этом направлении».

Кроме того, псковская делегация заключила в Витебске новые договоренности в области культуры и туризма. «Сотрудничество Псковского театра кукол и известного витебского театра "Лялька" может выйти на новый уровень обмена труппами, театрами и проведения гастролей», - сказал губернатор.

Также делегация посетила особую экономическую зону «Витебск». «В рамках заключенных соглашений между ней и ОЭЗ "Моглино" планируем выстраивать более тесные и плотные партнерские отношения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Идей и проектов много, формируем совместные группы и ждем наших коллег в Псковской области с ответным визитом», - добавил губернатор.

Теги: #строительство #Белоруссия #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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