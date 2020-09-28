Общество

Власти Москвы объявили о двухнедельных школьных каникулах

Мэр Москвы Сергей Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», - цитирует документ РИА Новости.

Собянин пояснил, что решение увеличить продолжительность осенних каникул принято по рекомендации санитарных врачей. «Каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», - отметил он.