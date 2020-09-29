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Общество

Великолукский депутат награжден медалью Союза городов воинской славы

30.09.2020 11:26|ПсковКомментариев: 0

Депутат фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе, ответственный за реализацию партийного проекта «Историческая память» в городе Великие Луки, Дмитрий Белюков награжден медалью Союза городов воинской славы за активную патриотическую деятельность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

Кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта уже много лет занимается проблемами историко-культурного наследия Великих Лук и Псковского края. С докладами по сохранению исторической памяти Дмитрий Белюков выступает на научных конференциях, в том числе и международных.

Кроме того, он ведет исследовательскую работу и является организатором работы партийного проекта «Историческая память» в Великолукском городском отделении партии, многих патриотических акций, например, таких, как «Диктант Победы». Союз городов воинской славы по достоинству оценил работу активиста-единоросса, отметили в партии.

Как говорит сам Дмитрий Белюков, вся его трудовая деятельность связана с сохранением исторического прошлого. «Я ставлю перед собой цель создать что-то вокруг себя более качественное, более интересное. И очень важно, чтобы была заинтересованность в том, чтобы твоя деятельность приносила отдачу тем людям, которые вокруг тебя», - подчеркнул Дмитрий Белюков. 

Теги: #Единая Россия #Историческая память #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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