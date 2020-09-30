Общество

Псковский Роструд разъяснил порядок увольнения работников пенсионного возраста

Работник пенсионного возраста не должен отрабатывать 2 недели, если увольнение обусловлено невозможностью продолжения им работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области

«Частью 1 статьи 80 Трудового кодекса РФ предусмотрено общее правило, согласно которому работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом, - напомнили в ведомстве. - Однако из этого правила есть исключения. Так, в случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника».

Следовательно, если увольнение работника по собственному желанию обуславливается невозможностью продолжения им работы, а именно - выходом на пенсию, работодатель обязан уволить сотрудника в день, указанный в его заявлении (без отработки двух недель), подчеркнул Роструд.

Пенсионер может продолжать работать и после наступления пенсионного возраста. «Уволиться и вновь трудоустроиться он может в любой момент, но прекратить трудовые отношения по этому основанию можно только один раз. Если пенсионер впоследствии устроился на новое место работы, увольняться он уже будет по другому основанию. Например, "по собственному желанию". Если работающий пенсионер указывает в заявлении такое основание, то он на общих условиях должен отрабатывать две недели», - добавили в пресс-службе.