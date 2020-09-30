Общество

Половина учителей России подрабатывает репетиторством

49% опрошенных учителей школ в России занимаются репетиторством, еще 11% заявили, что намерены заняться этим. Такие данные следуют из результатов опроса, который провел образовательный центр Maximum Education.

«49% опрошенных учителей занимаются репетиторством, 40% респондентов не занимаются репетиторством, 11% учителей признались, что на данный момент не являются репетиторами, но собираются ими стать», - говорится в материалах.

40% педагогов получают за один час репетиторских услуг 300-500 рублей, 34% - 500-1000 рублей, 14% - 1000-2000 рублей, 11% - до 300 рублей, пишет ТАСС. При этом 67% опрошенных признались, что в качестве мотива для них выступает дополнительный доход, 22% учителей заявили, что занимаются репетиторством «для души», 3% заполняют этим свободное время.

Отмечается, что для 16% опрошенных деньги, полученные от репетиторства, составляют более 50% от общего дохода, для 14% - 30-50% от общего дохода, 15% - 20-30% от общего дохода, для 19% - 10-20%. А 36% заявили, что деньги, полученные от репетиторства, составляют до 10% от их общего дохода.

Опрос был провели 25-30 сентября среди 1 тысячи учителей по всей России, 41% респондентов-учителей занимаются репетиторством более 10 лет, 24% - 5-10 лет, 17% - 3-5 лет, 14% - 1-3 года, 5% - до года.