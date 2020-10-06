Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Александр Братчиков расскажет о развитии Пскова от «Октября» до «Электрона»

В среду, 7 октября, в 14:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная крупным инфраструктурным объектам Пскова.

В рамках пресс-конференции пойдет речь о планах по развитию самых заметных и обсуждаемых инфраструктурных объектов города – экс-кинотеатра «Октябрь», стадионов «Электрон», «Машиностроитель» и «Локомотив», рынка на Четырех углах и «Таблетки».

Что уже удалось сделать на каждом из объектов? Что сделать еще только предстоит? Принято ли окончательное решение по зданию бывшего кинотеатра «Октябрь»? Какие проекты рассматриваются для реализации на территории рынка на Четырех углах? Будет ли город участвовать в дальнейшей судьбе танцплощадки в Летнем саду, переданной в областную госсобственность? Когда завершится реконструкция «Машиностроителя» и «Локомотива», и появилась ли определенность по «Электрону»?

На эти и другие вопросы ответит глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Дата проведения: 7 октября. Начало в 14:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: alexd77@inbox.ru.