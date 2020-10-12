Общество

В Госдуме намерены повысить возрастную планку на владение оружием

В России необходимо повысить возрастной ценз до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный. По его словам, после обсуждения вопроса с экспертами Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты, законодательную инициативу будет внесут в Госдуму.

Анатолий Выборный добавил, что также необходимо усилить систему контроля за владельцами оружия, пишет газета «Известия».

«С момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации. И если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься», - отметил парламентарий.

Такое решение было принято после трагедии под Нижним Новгородом, где 12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу, убив трех человек и ранив еще троих. Право на оружие он получил всего три недели назад.