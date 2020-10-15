Общество

Проект «Контрапункт. Онкология» анонсировали в областной библиотеке

К месяцу борьбы против рака молочной железы, объявленному по всему миру, присоединилась Псковская областная библиотека. В рамках всемирной акции «Розовый октябрь» библиотекари разработали спецпроект «Контрапункт. Онкология», пишет «МК в Пскове».

«Реализовать его помогут известные врачи, психологи, журналисты, блогеры, - рассказала автор проекта, заместитель гендиректора библиотеки по научной работе Ирина Королева. – Мы создали площадку лабораторий-бесед "Частная практика". Это беседа –поддержка больных и их родственников со дня постановки диагноза. Затронуто большое количество тем: лечение, жизнь после выздоровления, моральная поддержка больных. А правильной эту беседу сделала история из реальной жизни главного редактора «МК в Пскове» Виктории Голубковой.

Также в программе спецпроекта – онлайн-события, объединяющие искусство, литературу, музыку в просветительских целях, онлайн-лекция психолога, подборка тематических фильмов.

«Мы ставим задачей привлечение внимание к проблеме онкологии, в частности, к теме рака молочной железы. Ведь если соблюдать правила регулярного обследования молочных желез и бороться с рисками возникновения этого заболевания, то можно снизить негативные последствия», - сказала автор проекта.