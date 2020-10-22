Общество

В Кадастровой палате назвали самые востребованные у псковичей выписки

С начала 2020 года региональная Кадастровая палата предоставила сведения из госреестра недвижимости более чем по 270 тысячам запросам. К наиболее востребованным документам можно отнести выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова. «Каждый вид выписок имеет свои особенности, состав сведений зависит от вида объекта недвижимости: земельный участок, многоквартирный дом или квартира», - пояснила она.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости содержит минимальный набор информации об объекте, такой как: наименование, этаж, площадь, адрес, категория, вид разрешенного использования, кадастровая стоимость, сведения о правообладателе объекта.

Выписка об объекте недвижимости содержит наиболее полную информацию о характеристиках объекта. Помимо сведений, включаемых в выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, эта выписка дополнена иными важными сведениями, это данные о координатах точек контура объекта недвижимости, сведения о частях объекта недвижимости. Только в этой выписке можно увидеть, попадает ли участок в границы охранной зоны, а также включена ли недвижимость в реестр объектов культурного наследия. Можно узнать о вещных правах, которые возникли до вступления в силу федерального закона №122 «О государственной регистрации недвижимости». Данные выписки являются общедоступными и выдаются по запросу любого заинтересованного лица.

Запрос можно подать с помощью сервиса Федеральной Кадастровой палаты, в любом офисе приема-выдачи документов МФЦ или на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя».