Общество

Подведены итоги первого этапа конкурса «Причудский пирог»

Подведены итоги первого этапа конкурса «Причудский пирог», организованного Псковской областной общественной организацией «Чудской проект».

Из большого количества заявок, поступивших из всех муниципальных районов Причудья: Печорского, Псковского, Гдовского районов и города Пскова, члены оргкомитета отобрали 10 наиболее интересных рецептов традиционных для Причудья пирогов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, к участию в заключительном этапе приглашаются:

Елена Макарова и Анна Глушко, д. Печорское-Олохово Печорского района

Хелью Маяк, д. Старый Изборск Печорского района,

Екатерина Петровская, г. Печоры,

Лариса Чаурова, г. Печоры,

Анжелика Тюлина, д. Островцы Гдовского района,

Наталья Федотова, д. Верхоляне-2 Гдовского района,

Ольга Бедских, д. Малая Остенка Псковского района,

Арина Румянцева, г. Псков,

Марта Назаревская, г. Псков.

Во время финала конкурса, который состоится в начале ноября, члены жюри оценят вкусовые качества пирогов и их внешний вид, после чего финалисты представят истории своих рецептов. Презентация рецепта наравне с другими критериями оценки поможет определить победителя конкурса.

Победитель и финалисты будут награждены дипломами, памятными подарками и специальными призами. Рецепты конкурсантов, прошедшие оценку экспертов конкурса, войдут в буклет «Рецепты Причудья», планируемого к изданию в конце 2020 – начале 2021 года.

Напомним, конкурс «Причудский пирог» проводится с целью продвижения нематериального культурного наследия региона, популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.

Конкурс организован при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов, проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».