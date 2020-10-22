Подведены итоги первого этапа конкурса «Причудский пирог», организованного Псковской областной общественной организацией «Чудской проект».
Из большого количества заявок, поступивших из всех муниципальных районов Причудья: Печорского, Псковского, Гдовского районов и города Пскова, члены оргкомитета отобрали 10 наиболее интересных рецептов традиционных для Причудья пирогов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, к участию в заключительном этапе приглашаются:
Во время финала конкурса, который состоится в начале ноября, члены жюри оценят вкусовые качества пирогов и их внешний вид, после чего финалисты представят истории своих рецептов. Презентация рецепта наравне с другими критериями оценки поможет определить победителя конкурса.
Победитель и финалисты будут награждены дипломами, памятными подарками и специальными призами. Рецепты конкурсантов, прошедшие оценку экспертов конкурса, войдут в буклет «Рецепты Причудья», планируемого к изданию в конце 2020 – начале 2021 года.
Напомним, конкурс «Причудский пирог» проводится с целью продвижения нематериального культурного наследия региона, популяризации рецептов традиционной кухни народов, проживающих в регионе Чудского озера, и повышения гастрономической привлекательности Псковской области.
Конкурс организован при поддержке проекта CuNaHe / «Культурное и природное наследие региона Чудского озера» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов, проекта Baltic Sea Food / «Продовольствие Балтийского региона» Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря 2014-2020» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».