Общество

Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной после запуска масштабного производства соответствующих препаратов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Выступая на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне Мурашко сказал, что вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», передает «Интерфакс».

В августе Мурашко заявлял, что решение о возможности платной вакцинации от коронавируса наряду с бесплатной будет приниматься правительством. «Просят, чтобы были и те, и другие варианты - и от профессионального сообщества, и от фармацевтического. Это решение будет приниматься правительством», - сказал министр.

Напомним, первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, она содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.