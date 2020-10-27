Общество

В Дедовичах благоустроили территорию мемориала Героя Советского Союза

Активисты и сторонники «Единой России» 27 октября благоустроили территорию вокруг обелиска на могиле Героя Советского Союза Михаила Харченко в поселке Дедовичи в рамках акции «Дорога к обелиску». Партийцы убрали мусор и листву на территории захоронения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Уважительно относится к памяти героев, отдавших жизнь за Родину, за народ - это то малое, что может и должен делать каждый, - рассказала секретарь первичного партийного отделения №220 поселка Дедовичи Елена Григорьева. – Важно беречь информацию о героях, местах из захоронений, памятные знаки».

По словам Елены Григорьевой, ежегодно в дни памятных торжеств жители поселка возлагают цветы и гирлянды к обелиску Харченко.

Отметим, всего на территории Дедовичского района находится 54 памятных места, связанных с Великой Отечественной войной. Все они вошли в единую интерактивную карту военно-мемориальных и памятных объектов РФ в рамках федерального проекта «Я.Помню». Партийцы регулярно проводят уборку и благоустройство территорий вокруг памятников.