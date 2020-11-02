Общество

Минздрав оценил работу по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в Псковской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко положительно оценил деятельность администрации Псковской области, а также медиков региона по сдерживанию заболеваемости COVID-19. Об этом стало известно во время встречи губернатора Михаила Ведерникова с Михаилом Мурашко. На встрече также присутствовал первый замминистра Игорь Каграмонян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников проинформировал Михаила Мурашко о ситуации с распространением COVID-19 в Псковской области. По словам губернатора, она в настоящее время непростая, но контролируемая. Сейчас в регионе развернуты порядка 900 коек.

Из общего количества коечного фонда порядка 300 мест располагаются в двух новых многофункциональных медцентрах, возведенных в Пскове и Великих Луках по поручению президента России силами министерства обороны РФ. Учреждения обеспечены современным оборудованием, штат полностью укомплектован. Михаил Ведерников дополнительно подчеркнул, что медики в учреждение приехали работать также из других регионов РФ. В декабре планируется введение в эксплуатацию детского инфекционного корпуса на 60 коек. Сейчас на объекте ведутся активные строительные работы, которые завершатся в конце ноября.

В Псковской области также прикладываются все усилия для сохранения плановой медицинской помощи, а также улучшения работы амбулаторного звена здравоохранения. Михаил Ведерников рассказал, что в медучреждениях, не задействованных для COVID-стационаров, разрабатываются актуальная маршрутизация пациентов с различными заболеваниями, а также прорабатывается вопрос создания кадрового резерва. Для работников поликлиник также обновляются регламенты работы с больными коронавирусом, лечение которых проходит на дому.

Михаил Мурашко положительно оценил деятельность областной администрации, а также медиков региона по сдерживанию заболеваемости COVID-19, но подчеркнул, что необходимо сохранять концентрацию и делать все необходимое для сохранения здоровья граждан.

Михаил Ведерников добавил, что особое внимание будет обращено на сохранение жизни врачей, в особенности тех, которые работают в «красных зонах». Дополнительно губернатор поблагодарил Минздрав РФ за предоставление порядка 100 млн рублей на приобретение СИЗов, систем тестирования, обеспечение транспортного обслуживания и оборудования.