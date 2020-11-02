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Общество

Конкурс «Абилимпикс» пройдет в Пскове в дистанционном режиме

03.11.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

Соревнования национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдут с 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. Эксперты будут оценивать работу участников удаленно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Площадки для проведения федерального этапа конкурса в Псковской области будут организованы в учреждениях профессионального образования региона.

Так, испытания в компетенциях «Администрирование баз данных» и «Бисероплетение» пройдут на базе Великолукского политехнического колледжа, в компетенциях «Малярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» — на базе Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, в компетенциях «Кондитерское дело», «Мебельщик», «Портной, Швея», «Слесарное дело» и «Столярное дело» — на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, в компетенции «Медицинский и социальный уход» — на базе Псковского медицинского колледжа.

Соревнования в номинациях «Гончарное дело» и «Флористика» пройдут на специализированных площадках Центра специального образования №1, в номинации «Вязание крючком» — в Центре специального образования №2, в номинации «Обработка текста» — в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, в номинации «Художественное вышивание» — в Порховской специальной (коррекционной) школе-интернате.

Напомним, в испытаниях федерального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» примут участие 17 жителей Псковской области — победители региональных соревнований. Планируется, что всего в конкурсе будут соревноваться учащиеся школ и профессиональных образовательных учреждений из 85 субъектов РФ. Молодые профессионалы будут бороться за звание лучших в 77 компетенциях. Оценят их выступления более 150 экспертов Центра управления соревнованиями в Москве и свыше 230 специалистов на удаленных площадках в регионах.

Теги: #конкурс #абилимпикс
Источник: Псковская Лента Новостей
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