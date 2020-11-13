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Общество

Ради трудоустройства пскович выплатил свыше 1 млн рублей долгов

14.11.2020 21:57|ПсковКомментариев: 0

Житель Пскова в полном объеме погасил задолженность свыше 1 миллиона рублей, чтобы официально устроиться на работу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, ранее мужчина несколько раз брал кредиты в банках, но расплатиться по ним так и не смог.


Источник: belokuriha-gorod.ru

Задолженность в 1 миллион 130 тысяч рублей стала основанием для обращения банков-кредиторов в суд, который рассмотрев материалы дела, принял решение в пользу истцов. Исполнительные листы о взыскании кредитных задолженностей поступили в ОСП г. Пскова №1 (пять исполнительных производств).

Псковича уведомили о возбуждении исполнительных производств, поэтому он знал, что в отношении него могут быть применены меры принудительного характера. И одна из таких мер, в виде ареста личного автотранспортного средства, была приставом-исполнителем применена. Автомобиль арестовали, оценили и подготовили к передаче на реализацию в счет погашения долга.

Мотивирующим фактором для гражданина стало его трудоустройство. Новый работодатель потребовал от мужчины погашения всех его задолженностей.

В скором времени гражданин записался на личный прием в отделение судебных приставов, где сообщил о готовности оплатить всю сумму долга. 1 миллион 130 тысяч рублей были оплачены им в полном объеме.

Теги: #судебные приставы #УФССП России по Псковской области #долг
Источник: Псковская Лента Новостей
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