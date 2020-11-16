Общество

200 млн рублей выделят на обеспечение мобильных бригад медиков в регионах

На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией выделят 200 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Такая практика используется в ряде территорий. «Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В составе бригад - врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты», - рассказали в пресс-службе правительства.

В этой работе принимают участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву. В их числе - Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии имени Кулакова, Башкирский государственный медицинский университет.

Федеральное финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы.