Общество

Марафон «Апгрейд. Педагог как бренд» стартовал в Пскове

В Пскове стартовал первый открытый онлайн марафон «Апгрейд. Педагог как бренд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Участники онлайн марафона «Апгрейд. Педагог как бренд» прослушали первые лекции и получили домашние задания. Более ста заявок на участие прислали псковские учителя и воспитатели, сообщают организаторы мероприятия Центр науки и спорта «Без предела» и детский технопарк «Кванториум Псков». К марафону также присоединились и слушатели из районов Псковской области.

«Мы очень рады такому отклику и даже, честно признаться, не ожидали, что он будет настолько масштабным, - рассказывает директор «Кванториум Псков» Вячеслав Гордин. – Марафон был нами организован для того, чтобы продемонстрировать педагогам, как важно понимать законы современного "рынка". И если кому-то кажется, что такие понятия как "бренд", "продукт" и "маркетинг" не имеют отношения к образованию, они ошибаются. Время диктует нам новые условия и правила игры, и мы должны уметь адаптироваться в них».

«Марафон "Апгрейд. Педагог как бренд" был организован после того, как произошел перенос форума "Современный ребенок – ориентир дополнительного образования", который мы планировали провести 4 ноября, - уточняет заместитель директора ЦНС «Без предела» по научной работе Светлана Константинова. – Тогда мы увидели большой отклик, многие хотели его посетить. Педагогов заинтересовала тема, предложенная нами – о продвижении образовательных услуг и позиционировании себя. К сожалению, пока мы не можем провести наш форум в офлайн формате в связи с ограничениями, однако родилась мысль объединить слушателей онлайн».

«Апгрейд. Педагог как бренд» продлится 4 дня и будет состоять из нескольких этапов. В рамках мероприятия учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования будут учиться составлять грамотное и привлекательное портфолио, выстраивать личный бренд и продвигать его. Спикерами марафона являются коучи, бизнес-тренеры, специалисты сферы продвижения.

Финалом мероприятия станет защита собственных проектов участников марафона. Педагоги, дошедшие до этого этапа турнира, получат сертификаты и призы.