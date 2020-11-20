Общество

«Акценты» Донецкого: Выйти на «плато» и «дать Дудя»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Выше среднероссийского». Уровень заболеваемости COVID-19 на Псковщине в два раза превысил весенние показатели.

В ожидании снега. Псков определился с подрядчиками по уборке города в зимний период.

Дали Дудя. Популярный ютубер выпустил новый фильм, в котором показал, как живет псковская глубинка.

Новые цифры по коронавирусу вряд ли нас утешат. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 169 новых случаев COVID-19, за весь период пандемии - 10699. Как сформулировал, выступая в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове, главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, цитирую:

«В области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, которого мы опасались и ожидали. Подъем мощный, уровень заболеваемости на сегодняшний день превышает в два раза уровень заражения в период весеннего подъема. На этой неделе мы перешли психологически важную цифру в 10 тысяч заболевших».

При этом уровень заболеваемости коронавирусом в регионе «выше среднероссийского» почти в два раза. Кроме того, Псковская область входит в число регионов, которые выйдут на так называемое «плато» позже других. Напомню, что «плато» - это ситуация, когда рост заражаемости останавливается и на какое-то время делается стабильным, после чего начинает снижаться. Так вот, если по прогнозам, в большинстве регионов «плато» должно наступить примерно в конце ноября, то у нас и, к примеру, в соседнем Петербурге, только в конце декабря.

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С чем, собственно, и связан предполагаемый запрет массовых мероприятий и новогодних корпоративов до середины января 2021 года включительно, что, само собой, никого не радует, и по прогнозам, не только испортит праздник большинству жителей, но и окончательно добьет псковский общепит. Впрочем, не будем забегать вперед, дождемся официальных указов и постановлений. Может быть, случатся еще какие-то «послабления» общего режима ограничительных мер. Хотя верится в это с трудом, и лично я из латентного ковид-диссидента превратился в последнее время в законченного ковид-пессимиста.

Вот и президент Путин на очередном видеосовещании с правительством выдал малорадостную оценку:

«В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах РФ обстановка, прямо скажем, является сложной».

Мы все понимаем, что вот это словосочетание «обстановка является сложной» напрямую и в первую очередь относится как раз к нашей Псковской области. По-видимому, новый 2021 год большинству псковичей предстоит встречать дома в режиме онлайн. И это, скажем откровенно, невеселое обстоятельство лучше принять как данность уже сейчас.

А мы продолжаем. О бытовухе, или Новости городской жизни. Глава администрации Пскова Александр Братчиков обсудил с представителями подрядных организаций уборку улично-дорожной сети областного центра в зимнее время, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей. Контракт по полигону для складирования снега должны подписать в течение 10 дней. Остается надеяться, что снег не выпадет раньше. А он ведь может. Погоде планы чиновников городской администрации не ведомы.

Из новшеств. Александр Братчиков рекомендовал подрядным организациям передавать графики уборки улиц в ГИБДД, и сделать так, чтобы они были в открытом доступе. Цитирую:

«У меня просьба ко всем подрядчикам - предоставлять графики. По необходимости готовы публиковать их в СМИ».

Кроме того, учитывая транспортную ситуацию, сити-менеджер предложил убирать спальные районы города днем, с восьми утра до шести вечера, а центральные - ночью. При этом чиновники напомнили дорожникам, что автобусные остановки, тротуары и мосты зимой следует обрабатывать до 6.00.

Вот такие рекомендации, а как там все получится в реальности, покажет только наступившая зима. Все мы помним необычайно теплую зиму прошлого года, когда снег реально выпал в Пскове два раза: в середине января (и быстро растаял) и в конце февраля. Казалось бы, вот он европейский комфорт. Но в действительности все вышло иначе. Где-то к концу января улицы Пскова буквально заросли двадцатисантиметровым слоем грязи.

Активисты «Убитых дорог» ездили по городу и снимали на видео, насколько все плохо с уборкой. Пользуясь тем, что снега нет, подрядчики просто напросто «забили» на уборку. Мол, надо деньги экономит. Вдруг снег выпадет! Город стоял чумазый и серый. При этом подрядчики врали в глаза жителям, что они якобы город чистят. Активисты опять выезжали на дороги Пскова и опровергали подрядчиков. Так и перезимовали - почти без снега, зато в песке и жидкой липкой грязи, играя в лукавую экономию.

Неужели и в новом году ситуация повторится? Или навалит столько снега, что подрядчикам все-таки придется заняться уборкой города? Посмотрим. Пока одно радует. Городские власти обещают жителям, что к 25 декабря будет сдана в эксплуатацию первая очередь реконструкции улицы Леона Поземского на ближнем Запсковье, которая (я имею в виду реконструкцию) порядком уже всем надоела. Пока что все в том районе выглядит крайне неприглядно и убого. Не пройти, не проехать без риска для жизни.

Только сквер Народовластия сияет в ночи всеми своими новенькими фонарями, как первый бал Наташи Ростовой. А вот весь участок в окрестностях бывшей Шпагатной фабрики опасен для пешехода. На Советской набережной (она же - Золотая) легко сломать ногу или вляпаться в отходы жизнедеятельности людей и животных. Фонари светят так тускло, будто в них вставили не энергосберегающие лампы, а церковные свечи по сто рублей штука.

Вообще весь район ближнего Запсковья сейчас производит удручающее впечатление. Для полноты картины только выскакивающих из-за угла зомби не хватает. Мы понимаем, что реконструкция есть реконструкция, и надо обязательно загадить только что положенную на тротуар плитку, надо еще потерпеть, но вот, как показывает опыт, нет никакой гарантии, что терпение получит вознаграждение в виде красивой и уютной улицы в одном из исторических уголков старого Пскова. Чиновники и подрядчик откроют улицу под звук фанфар и визг разрезаемой красной ленточки, а мы глянем и прослезимся. Будет хорошо, если я сейчас ошибаюсь.

Завершаю выпуск темой, которая вызвала невероятное бурление известных вонючих субстанций в местных интернетах. В среду на «Ютубе» вышел очередной фильм популярного видеоблогера и интервьюера Юрия Дудя под названием «Марков. Как живет русская провинция». Дмитрий Марков – житель Пскова и известный российский фотограф, в последние годы получивший признание не только в России, но и на Западе. Участник фотовыставок в Париже, Генуе, Нью-Йорке и, разумеется, в Москве. В Википедии написано, что Марков – цитирую: «Считается одним из главных современных фотографов России».

Главная тема фотографий Маркова, сделанных на смартфон и размещаемых в Инстаграме, - жизнь простых людей в российской глубинке, на фоне убогой архитектуры маленьких разрушающихся городков и умирающих деревень, среди серых панелек и уходящих в бесконечность унылых ландшафтов. «Русская провинция» из фильма Дудя - это по большей части Псков и Порхов, где фотограф работал волонтером от общественной организации «Росток» и воспитателем в детской деревне «Федково».

«вДудь»

Вот, собственно, интервью с Марковым и его персонажами и представил Дудь в своем новом выпуске, который уже собрал почти 5 миллионов просмотров. Каждый может посмотреть и составить собственное впечатление от увиденного. Но уже можно зафиксировать две основные реакции. Первая: «Молодцы Дудь и Марков! Рассказали и показали про нас правду». И вторая реакция, цитирую оду из участниц дискуссии: «…так и не поняла, почему Псковскую область представили, как регион, в котором живут только проблемные люди с нищенскими зарплатами и мечтами, осуществиться которым может помочь только Дудь и остальные москали. Ужасное видео, я против такого прославления Псковской области».

Вот эта позиция, которой, надо признать, придерживается немало псковичей, собственно, и вызвала необычайное «бурление говн» в псковских соцсетях, однако к самому фильму, извините за мой французский, этот «срач», конечно, никакого отношения не имеет: обычно «бурление» организуют три-четыре местных фрика, обитающих в Фейсбуке, на которых лучше не обращать особого внимания.

А вот сам фильм можно назвать честной попыткой разобраться в том, почему русская провинция живет столь дурно и уродливо, и ничего, кроме приступа острой тоски, у нормального, благополучного человека вызвать неспособна. Я настаиваю на слове «честной» уже потому, что сам Марков не отделяет себя от своих персонажей, от тех, кого фотографирует: бомжей, нищих, просто обычных жителей, перманентно пребывающих на грани физического выживания.

Тут достаточно упомянуть о том, что начинается фильм с эпизода из Костромского реабилитационного центра в городе Нерехта, где фотограф пытался избавиться от наркотической зависимости, которой, по его признанию, страдает с 18 лет. Такой вот каминг аут на всю страну. Марков смотрит на Россию не со стороны, а как бы изнутри, он часть ее изнанки, может быть, еще и поэтому у него получаются такие откровенные, аутентичные снимки.

Здесь процитирую фотографа: «Я считаю, что фотографирую простых людей, которых большинство у нас в стране. <…> Отчасти это часть социальной работы, которой я занимаюсь. По большому счету, я снимаю «среднюю температуру по больнице». Просто обычных жителей, обычные ситуации, обычные места. <…> Если бы не фотографировал, я бы разделил печальную участь всех моих соупотребителей с детства. Как ты понимаешь, они мертвы все. Или в тюрьме. Все-таки фотография меня мобилизирует и держит».

На этом пока все. Это были «Акценты» Донецкого. Держитесь и берегите себя!

Александр Донецкий