Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Реформа ТКО спроси и узнай
Как сделать дорогу в школу безопасной?
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Новогодний Корпоратив
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чего ждать на федеральных дорогах
 
 
 
ещё Общество 20.11.2020 07:185 Более 5,5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области 20.11.2020 22:010 Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово 20.11.2020 21:260 Свалку на Плехановском Посаде убрали вручную сотрудники регоператора в Пскове 20.11.2020 21:032 Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости 20.11.2020 20:450 Псковичей приглашают стать свидетелями Нюрнбергского трибунала 20.11.2020 20:370 Волонтеры передали в Великолукскую детскую больницу развивающие игры
 
 
 
Самое популярное 14.11.2020 19:1613 Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 13.11.2020 07:1023 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 15.11.2020 18:0020 Ученые нашли продукт, уничтожающий 97% коронавируса в организме за 5 минут 13.11.2020 11:059 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: Выйти на «плато» и «дать Дудя»

20.11.2020 17:02|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Выше среднероссийского». Уровень заболеваемости COVID-19 на Псковщине в два раза превысил весенние показатели.
В ожидании снега. Псков определился с подрядчиками по уборке города в зимний период.
Дали Дудя. Популярный ютубер выпустил новый фильм, в котором показал, как живет псковская глубинка.

Новые цифры по коронавирусу вряд ли нас утешат. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 169 новых случаев COVID-19, за весь период пандемии - 10699. Как сформулировал, выступая в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове, главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, цитирую:

«В области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, которого мы опасались и ожидали. Подъем мощный, уровень заболеваемости на сегодняшний день превышает в два раза уровень заражения в период весеннего подъема. На этой неделе мы перешли психологически важную цифру в 10 тысяч заболевших».

При этом уровень заболеваемости коронавирусом в регионе «выше среднероссийского» почти в два раза. Кроме того, Псковская область входит в число регионов, которые выйдут на так называемое «плато» позже других. Напомню, что «плато» - это ситуация, когда рост заражаемости останавливается и на какое-то время делается стабильным, после чего начинает снижаться. Так вот, если по прогнозам, в большинстве регионов «плато» должно наступить примерно в конце ноября, то у нас и, к примеру, в соседнем Петербурге, только в конце декабря.

С чем, собственно, и связан предполагаемый запрет массовых мероприятий и новогодних корпоративов до середины января 2021 года включительно, что, само собой, никого не радует, и по прогнозам, не только испортит праздник большинству жителей, но и окончательно добьет псковский общепит. Впрочем, не будем забегать вперед, дождемся официальных указов и постановлений. Может быть, случатся еще какие-то «послабления» общего режима ограничительных мер. Хотя верится в это с трудом, и лично я из латентного ковид-диссидента превратился в последнее время в законченного ковид-пессимиста.

Вот и президент Путин на очередном видеосовещании с правительством выдал малорадостную оценку:

«В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах РФ обстановка, прямо скажем, является сложной».

Мы все понимаем, что вот это словосочетание «обстановка является сложной» напрямую и в первую очередь относится как раз к нашей Псковской области. По-видимому, новый 2021 год большинству псковичей предстоит встречать дома в режиме онлайн. И это, скажем откровенно, невеселое обстоятельство лучше принять как данность уже сейчас.

А мы продолжаем. О бытовухе, или Новости городской жизни. Глава администрации Пскова Александр Братчиков обсудил с представителями подрядных организаций уборку улично-дорожной сети областного центра в зимнее время, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей. Контракт по полигону для складирования снега должны подписать в течение 10 дней. Остается надеяться, что снег не выпадет раньше. А он ведь может. Погоде планы чиновников городской администрации не ведомы.

Из новшеств. Александр Братчиков рекомендовал подрядным организациям передавать графики уборки улиц в ГИБДД, и сделать так, чтобы они были в открытом доступе. Цитирую:

«У меня просьба ко всем подрядчикам - предоставлять графики. По необходимости готовы публиковать их в СМИ».

Кроме того, учитывая транспортную ситуацию, сити-менеджер предложил убирать спальные районы города днем, с восьми утра до шести вечера, а центральные - ночью. При этом чиновники напомнили дорожникам, что автобусные остановки, тротуары и мосты зимой следует обрабатывать до 6.00.

Вот такие рекомендации, а как там все получится в реальности, покажет только наступившая зима. Все мы помним необычайно теплую зиму прошлого года, когда снег реально выпал в Пскове два раза: в середине января (и быстро растаял) и в конце февраля. Казалось бы, вот он европейский комфорт. Но в действительности все вышло иначе. Где-то к концу января улицы Пскова буквально заросли двадцатисантиметровым слоем грязи.

Активисты «Убитых дорог» ездили по городу и снимали на видео, насколько все плохо с уборкой. Пользуясь тем, что снега нет, подрядчики просто напросто «забили» на уборку. Мол, надо деньги экономит. Вдруг снег выпадет! Город стоял чумазый и серый. При этом подрядчики врали в глаза жителям, что они якобы город чистят. Активисты опять выезжали на дороги Пскова и опровергали подрядчиков. Так и перезимовали - почти без снега, зато в песке и жидкой липкой грязи, играя в лукавую экономию.

Неужели и в новом году ситуация повторится? Или навалит столько снега, что подрядчикам все-таки придется заняться уборкой города? Посмотрим. Пока одно радует. Городские власти обещают жителям, что к 25 декабря будет сдана в эксплуатацию первая очередь реконструкции улицы Леона Поземского на ближнем Запсковье, которая (я имею в виду реконструкцию) порядком уже всем надоела. Пока что все в том районе выглядит крайне неприглядно и убого. Не пройти, не проехать без риска для жизни.

Только сквер Народовластия сияет в ночи всеми своими новенькими фонарями, как первый бал Наташи Ростовой. А вот весь участок в окрестностях бывшей Шпагатной фабрики опасен для пешехода. На Советской набережной (она же - Золотая) легко сломать ногу или вляпаться в отходы жизнедеятельности людей и животных. Фонари светят так тускло, будто в них вставили не энергосберегающие лампы, а церковные свечи по сто рублей штука.

Вообще весь район ближнего Запсковья сейчас производит удручающее впечатление. Для полноты картины только выскакивающих из-за угла зомби не хватает. Мы понимаем, что реконструкция есть реконструкция, и надо обязательно загадить только что положенную на тротуар плитку, надо еще потерпеть, но вот, как показывает опыт, нет никакой гарантии, что терпение получит вознаграждение в виде красивой и уютной улицы в одном из исторических уголков старого Пскова. Чиновники и подрядчик откроют улицу под звук фанфар и визг разрезаемой красной ленточки, а мы глянем и прослезимся. Будет хорошо, если я сейчас ошибаюсь.

Завершаю выпуск темой, которая вызвала невероятное бурление известных вонючих субстанций в местных интернетах. В среду на «Ютубе» вышел очередной фильм популярного видеоблогера и интервьюера Юрия Дудя под названием «Марков. Как живет русская провинция». Дмитрий Марков – житель Пскова и известный российский фотограф, в последние годы получивший признание не только в России, но и на Западе. Участник фотовыставок в Париже, Генуе, Нью-Йорке и, разумеется, в Москве. В Википедии написано, что Марков – цитирую: «Считается одним из главных современных фотографов России».

Главная тема фотографий Маркова, сделанных на смартфон и размещаемых в Инстаграме, - жизнь простых людей в российской глубинке, на фоне убогой архитектуры маленьких разрушающихся городков и умирающих деревень, среди серых панелек и уходящих в бесконечность унылых ландшафтов. «Русская провинция» из фильма Дудя - это по большей части Псков и Порхов, где фотограф работал волонтером от общественной организации «Росток» и воспитателем в детской деревне «Федково».

 «вДудь»

Вот, собственно, интервью с Марковым и его персонажами и представил Дудь в своем новом выпуске, который уже собрал почти 5 миллионов просмотров. Каждый может посмотреть и составить собственное впечатление от увиденного. Но уже можно зафиксировать две основные реакции. Первая: «Молодцы Дудь и Марков! Рассказали и показали про нас правду». И вторая реакция, цитирую оду из участниц дискуссии: «…так и не поняла, почему Псковскую область представили, как регион, в котором живут только проблемные люди с нищенскими зарплатами и мечтами, осуществиться которым может помочь только Дудь и остальные москали. Ужасное видео, я против такого прославления Псковской области».

Вот эта позиция, которой, надо признать, придерживается немало псковичей, собственно, и вызвала необычайное «бурление говн» в псковских соцсетях, однако к самому фильму, извините за мой французский, этот «срач», конечно, никакого отношения не имеет: обычно «бурление» организуют три-четыре местных фрика, обитающих в Фейсбуке, на которых лучше не обращать особого внимания.

А вот сам фильм можно назвать честной попыткой разобраться в том, почему русская провинция живет столь дурно и уродливо, и ничего, кроме приступа острой тоски, у нормального, благополучного человека вызвать неспособна. Я настаиваю на слове «честной» уже потому, что сам Марков не отделяет себя от своих персонажей, от тех, кого фотографирует: бомжей, нищих, просто обычных жителей, перманентно пребывающих на грани физического выживания.

Тут достаточно упомянуть о том, что начинается фильм с эпизода из Костромского реабилитационного центра в городе Нерехта, где фотограф пытался избавиться от наркотической зависимости, которой, по его признанию, страдает с 18 лет. Такой вот каминг аут на всю страну. Марков смотрит на Россию не со стороны, а как бы изнутри, он часть ее изнанки, может быть, еще и поэтому у него получаются такие откровенные, аутентичные снимки.

Здесь процитирую фотографа: «Я считаю, что фотографирую простых людей, которых большинство у нас в стране. <…> Отчасти это часть социальной работы, которой я занимаюсь. По большому счету, я снимаю «среднюю температуру по больнице». Просто обычных жителей, обычные ситуации, обычные места. <…> Если бы не фотографировал, я бы разделил печальную участь всех моих соупотребителей с детства. Как ты понимаешь, они мертвы все. Или в тюрьме. Все-таки фотография меня мобилизирует и держит».

На этом пока все. Это были «Акценты» Донецкого. Держитесь и берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете предложение о введении недельных каникул в школах при многодневном голосовании?
В опросе приняло участие 487 человек
20.11.2020, 22:010 Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово 20.11.2020, 21:420 В Пскове состоялось открытие воркаут-площадки на территории «Зубра» 20.11.2020, 21:260 Свалку на Плехановском Посаде убрали вручную сотрудники регоператора в Пскове 20.11.2020, 21:040 На улице Индустриальной в Пскове не хватает велодорожки - активист «Убитых дорог»
20.11.2020, 21:032 Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости 20.11.2020, 20:450 Псковичей приглашают стать свидетелями Нюрнбергского трибунала 20.11.2020, 20:370 Волонтеры передали в Великолукскую детскую больницу развивающие игры 20.11.2020, 20:346 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе
20.11.2020, 20:150 По обновленному Родинскому ДК можно будет совершить виртуальную экскурсию 20.11.2020, 19:501 В Псковской области выявлен опасный карантинный вредитель 20.11.2020, 19:452 Татьяна Баринова: Стимулировать самозанятость населения нужно аккуратно 20.11.2020, 19:260 Два врача из Уфы приехали работать в Псков
20.11.2020, 19:210 Директор госархива Псковской области представил в Москве 23-томник о зверствах нацистов  20.11.2020, 19:002 Комплексный подход к ремонту дорог реализуют во всех микрорайонах Пскова 20.11.2020, 18:540 Чиновники рассказали, как повлияет на бюджет Псковской области отмена ЕНВД 20.11.2020, 18:420 Единороссы будут добиваться увеличения финансирования госпрограммы развития села
20.11.2020, 18:390 «Палочкой-выручалочкой» назвала приемные семьи Куньинского района Валентина Чернова 20.11.2020, 18:240 Местные бюджеты получат субсидии на кадастровые работы переданных земель Минобороны 20.11.2020, 18:204 Банкет устроили финалистки конкурса красоты «Миссис Псков 2020» 20.11.2020, 18:000 В псковской дивизии начались смотры готовности вооружения и техники к новому учебному году
20.11.2020, 17:4510 Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлевают до 6 декабря 20.11.2020, 17:290 Свыше миллиарда рублей получит Псковская область в 2021 году по индивидуальной программе 20.11.2020, 17:240 Жители Заплюсья пожаловались Александру Котову на холодные батареи 20.11.2020, 17:230 Более 21 тысячи избирателей смогут проголосовать на выборах в Псковской области 6 декабря
20.11.2020, 17:180 Псковичам старше 65 лет разрешат участвовать в заседаниях общественных организаций 20.11.2020, 17:172 Татьяна Баринова прогнозирует дальнейший рост госдолга Псковской области 20.11.2020, 17:071 Названа причина пожара на великолукском заводе «ЗЭТО» 20.11.2020, 17:020 «Акценты» Донецкого: Выйти на «плато» и «дать Дудя»
20.11.2020, 17:016 Губернатор призвал «до посинения» проверять работающий ночной клуб в Великих Луках 20.11.2020, 16:550 Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании Генсовета ФНПР 20.11.2020, 16:530 В районах Псковской области будут развернуты дополнительные койки для долечивания COVID-больных 20.11.2020, 16:511 Борис Елкин пообещал, что «Шабаны» дождутся нормальных дорог
20.11.2020, 16:471 Зимние каникулы в псковских школах могут начаться на неделю раньше 20.11.2020, 16:450 Татьяна Баринова: Заложенных в бюджете-2021 средств на лекарственное обеспечение недостаточно 20.11.2020, 16:422 Более 2600 человек болеют коронавирусом в Псковской области 20.11.2020, 16:390 Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением
20.11.2020, 16:330 Мультидисциплинарную бригаду готов направить в Псковскую область университет Мечникова 20.11.2020, 16:300 Татьяна Баринова объяснила, почему бюджет Псковской области снова будет дефицитным 20.11.2020, 16:270 Две площади отремонтируют в Пскове в 2021 году 20.11.2020, 16:251 В Псковской области предложили ограничить командировки за пределы региона из-за коронавируса
20.11.2020, 16:160 Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки 20.11.2020, 16:130 Псковская область вышла на 21-е месте по уровню заболеваемости COVID-19 в России 20.11.2020, 16:100 В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год 20.11.2020, 16:075 У главы дорожного комитета возникли вопросы к качеству реконструкции улицы Поземского
20.11.2020, 16:050 SMS-рассылку с результатами тестов на COVID-19 запустят в Псковской области 20.11.2020, 16:030 Регион готов дотировать местным бюджетам расходы на перевозку школьников 20.11.2020, 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски» 20.11.2020, 15:584 Михаил Ведерников: Эпидобстановка вселяет осторожный оптимизм
20.11.2020, 15:540 Администрация проверила готовность подрядчиков к уборке Пскова зимой 20.11.2020, 15:490 В Острове пожар оставил без дома заслуженного учителя 20.11.2020, 15:390 В Псковской области сокращается число детей-сирот 20.11.2020, 15:270 В Печорах «волонтеры» оставили пенсионерку без сбережений
20.11.2020, 15:272 Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию 20.11.2020, 15:230 Борис Елкин рассказал, кому не нравится «островок безопасности» на Индустриальной 20.11.2020, 15:193 Штрафы за незаконную агитацию в России намерены увеличить 20.11.2020, 15:073 Николай Мельков: Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге
20.11.2020, 15:020 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о социальной защите детей-сирот в Псковской области 20.11.2020, 15:020 В Красногородске отец и сын осуждены за кражу крыши 20.11.2020, 14:530 Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября 20.11.2020, 14:500 Фотофакт: У дома №18 на улице Труда в Пскове ремонтируют тротуар
20.11.2020, 14:467 Борис Елкин о реализации дорожного нацпроекта: Осталось только «накрасить губы» 20.11.2020, 14:232 Андрей Турчак: Звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали должны быть бесплатными 20.11.2020, 14:110 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 20.11.2020, 14:090 Стали известны подробности происшествия на заводе в Великих Луках
20.11.2020, 14:021 Настроить псковские светофоры против «летчиков» предложил Николай Мельков 20.11.2020, 13:560 Школьникам могут добавить неучебных дней из-за выборов 20.11.2020, 13:455 Будет нелегко - Борис Елкин о второй очереди реконструкции улицы Фабрициуса 20.11.2020, 13:380 Законодатель хочет разрешить показывать документы на машину в электронном виде
20.11.2020, 13:305 Сергей Федоров назвал оптимальным число депутатов в Псковской гордуме 20.11.2020, 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 20.11.2020, 13:201 Почти все пожелания жителей Псковского района на 2021 год будут исполнены – Наталья Федорова 20.11.2020, 13:150 Новая, а главное - своя: где псковичам купить квартиру под льготный процент
20.11.2020, 13:061 Глава Великих Лук прокомментировал масштабное возгорание на заводе 20.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 20.11.2020, 12:557 «Это приводит к смерти»: Александр Васильев придумал новый штраф 20.11.2020, 12:543 Денис Иванов: Депутаты-списочники не всегда понимают, что должны работать наравне с одномандатниками
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.