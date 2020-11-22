Общество

Горожане могут предложить название для обновленного парка на Запсковье

Жители города Пскова могут предложить название для обновленного парка на Запсковье, между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Информация опубликована в группе микрорайона «Звездный» в соцсети «ВКонтакте».

«Парк есть, а названия нет. Предлагаем вам это исправить и придумать название для парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Пишите свои идеи в комментариях под этим постом, лучшие варианты будут отправлены на рассмотрение администрации, а затем жители смогут принять участие в голосовании», - говорится в сообщении.

Согласно концепции дизайн-проекта, парк поделят на зоны тихого и активного отдыха, а к имеющимся зеленым насаждениям добавятся новые саженцы и цветочное оформление.

Среди предложенных вариантов - «Парк (сквер) пограничников» и «Парк (сквер) энтузиастов».

Свои варианты можно предложить в комментариях под постом. Организаторы заверяют, что рассмотрят все идеи.