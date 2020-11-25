Общество

Житель Новосокольнического района осужден за незаконную рубку сосны

Житель Новосокольнического района привлечен к уголовной ответственности за незаконную рубку сосны (1,95 куб. м). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Приговором мирового судьи он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере).

В суде установлено, что мужчина 19-20 августа без соответствующего разрешения спилил бензопилой 8 деревьев на землях лесного фонда, относящегося к защитным лесам зеленой зоны, вблизи деревни Ровни.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно c испытательным сроком 10 месяцев.