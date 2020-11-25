Общество

В России могут расширить возможность получения бесплатного высшего образования

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил за право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, в случае если первое было на коммерческой основе, пишет RT. Свою инициативу он направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Федоров напомнил, что согласно с Конституции каждый имеет право бесплатно на конкурсной основе получить образование, однако это предписание применяется исключительно в случае первого образования. Он отметил, что, если первое высшее образование было на коммерческой основе, то возможность получения бесплатного второго и последующего утрачивается.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», - говорится в письме.