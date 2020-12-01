Общество

Контракт на разработку проекта планировки территории рынка на Четырех углах будет заключен в 2021 году

В 2021 году в Пскове заключат контракт на разработку проекта планировки территории в квартале между Рижским проспектом, улицам Горького и Пароменской. Об этом 2 декабря в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

Она напомнила, что итогам Градостроительного совета принято единогласное решение по использованию данной территории в качестве общественно-деловой зоны. Рассматривались 4 разных варианта использования, включая создание парковой зоны как продолжения сквера на Четырех углах.

Специалисты высказались за развитие квартала как зоны общественно-деловой застройки при соблюдении требований охранных зон.

На следующий год принято решение разыграть по 44-му закону и заключить контракт на планировку территории данного квартала на 2021 год.