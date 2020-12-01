Общество

Никто не собирается принудительно отбирать земельные участки у садоводов - Валентина Зубова

Никто не собирается принудительно отбирать земельные участки у садоводов в Пскове, участки которых попадают в зону планируемого высотного строительства. Об этом 2 декабря в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

По словам Валентины Зубовой, ситуацией с планируемой застройкой воспользовались недобросовестные люди. «Мы столкнулись с очень пристальное внимание риэлторов», - рассказала она. В интернете часть объявлений о продаже земельных участков на территории СНТ на Запсковье говорит о продаже в целях индивидуального жилищного строительства. Валентина Зубова назвала такие действия «заведомо не совсем верной информацией» и «введением в заблуждение». По ее предположению, возможно, часть людей была обманута недобросовестными риелторами под предлогом «дачной амнистии» с целью перевода земель в категорию Ж4.

Валентина Зубова сказала, что никто не собирается ни расформировывать участки, ни изымать в принудительном порядке. Аналогичная ситуация была на Рижском проспекте возле псковского телецентра, где инвестор самостоятельно решал проблему выкупа участков у садоводов. Похожая ситуация и в районе Крестки между многоэтажным кварталом деревни Родина и улицей Кузбасской дивизии, где «Домостроительный комбинат» пришел и начал взаимодействие с собственниками земельных участков и домов которые там стояли. Только после заключения договоров с собственниками у застройщика появилась возможность оформлять участки на себя и вести строительство.

«Так же точно здесь. До появления инвестора речи ни о чем не идет», - сказала Валентина Зубова. Предполагается, что инвестор должен будет договориться о возможности освоении территории только на условиях собственников.

Напомним, одной из основных тем пресс-конференции стали планы по застройке территории на Запсковье для продолжения улицы Сиреневый бульвар. Данная территория планируется под высотную застройку генеральными планами Пскова 1973 и 2010 годов. Земельные участки предоставлялись с 1950-х годов под огороды.