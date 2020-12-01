Общество

Псковичам предлагают отправить письмо Деду Морозу

«Почта России» предлагает написать и отправить письмо Деду Морозу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области, бумажное письмо могут написать и дети, и взрослые.

В письмах можно оставлять пожелания для себя и своей семьи, для Деда Мороза, а также рассказать о своих добрых поступках. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»», и наклеить на него марку. «Не забудьте вложить конверт с вашим обратным адресом, чтобы волшебник смог вам ответить», - отметили в пресс-службе.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. «Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Поэтому готовое письмо можно опустить в любой ближайший к вашему дому почтовый ящик. Сотрудники почты бережно произведут выемку, отсортируют волшебные послания и отправят адресату», - пояснили в пресс-службе почты.

Всего в Псковской области размещено около тысячи почтовых ящиков, из них 108 - в Пскове, а 60 - в Великих Луках. Выемка корреспонденции происходит регулярно, согласно расписанию движения почтовых маршрутов.

До 10 декабря жители Пскова смогут украсить письма для Деда Мороза, а также другие почтовые отправления, специальным новогодним почтовым штемпелем. Он будет доступен к использованию в отделении почтовой связи 180000 по адресу: Псков, улица Советская, 20.