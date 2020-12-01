Общество

«Акценты» Донецкого: «Проклятие» Чубайса, донос депутата Васильева и судьба Четырех углов

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

В чем виноват Чубайс? Руководителя «Роснано» отправили в отставку.

«Я обиделась». Депутат Госдумы-«убитодорожник» Васильев обвинил в экстремизме журналиста «Эха Москвы в Пскове».

Что нам стоит парк построить? Градсовет Пскова обсудил будущее территории на Четырех углах.

Вести из рубрики «Россия в намордниках». Еще 198 человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Псковской области. Всю неделю число заболевших колеблется в отметке под двести, а сколько заразившихся ковидом в реальности, то есть плюс без симптомов, никто точно не знает из-за проблем с диагностикой. Обычно называется цифра 70%. По крайней мере, именно эту статистику показали исследования английских эпидемиологов весной этого года в Лондоне. Это значит, что семь из десяти носителей вируса переносят его «на ногах» и являются ходячими источниками заражения для остальных, сами, возможно, и не подозревая об этом. Не зря власти заставляют нас носить маски, эффективность которых, впрочем, тоже не совсем очевидна, чтобы там нам не вбивали в мозги агитки ВОЗ.

Между тем, на дворе уже декабрь коронавирусного 2020-го - приближаются рождественские и новогодние праздники, которые, может быть, впервые в современной истории воплотят в пугающую реальность известную формулу «Пир во время чумы». У нас будет пир во время коронавируса. Таким этот год и войдет в историю и запомнится всем нам – без корпоративов, но все-таки с праздничными утренниками в детских садах, которые вроде бы разрешили. А вот какая пьянка, естественно, без всяких «намордников» и социальных дистанций, пойдет на так называемых «квартирниках», сейчас можно только вообразить.

А я продолжаю. На этой неделе очередным прощальным костром догорела эпоха. Отправлен в отставку с поста руководителя государственной компании «Роснано» Анатолий Чубайс, знаковая фигура российского политического истеблишмента последних тридцати лет, «отец» ваучерной приватизации в России, «человек-мем», фамилия которого стала нарицательной, символизируя собой апокалипсические реформы 90-х. Помните знаменитое высказывание ЕБН января 1996 года, сразу ставшее крылатым: «Во всем виноват Чубайс»?

Отправлен в отставку с поста руководителя. источник regnum.ru.jpg

Так вот, если заглянуть в интернет, то окажется, что такой фразы, именно в этой формулировке президент Ельцин никогда не произносил. Та же история, что и с «мама - русская, а папа - юрист» Жириновского. Но это уже совершенно неважно. Виноват, значит, виноват. Чубайс навсегда вошел в историю именно как главный виновник бед русского народа и «предатель» интересов Родины. Именно за «предательство России» небезызвестный полковник Квачков и его единомышленники в марте 2005-м года организовали на Чубайса вооруженное покушение. Чубайса спас тогда бронированный джип.

Виноват, и тут уж ничего не перепишешь. Хотя это довольно наивное представление. Потому что рядом с Чубайсом были десятки других персонажей, которые обогащались не меньше, и многие из которых (включая, кстати, и президента Путина) и ныне при власти. До 3 декабря при власти и в полном порядке был и Чубайс, если взглянуть на его послужной список, то он действительно впечатляет. С десяток самых верхних должностей точно наберется: тут и советник первого мэра Санкт-Петербурга Собчака, и председатель Госкомимущества, и руководитель администрации президента, и первый вице-премьер правительства, и министр финансов страны, и глава «РАО ЕЭС России», должность, на которой Чубайс проработал 10 лет. Российскими нано-технологиями Чубайс рулил 12 лет.

При этом еще и политикой успевал заниматься, представляя как бы «либеральное» крыло властной вертикали. Избирался в Госдуму от «Выбора России» в 90-ые, терпел фиаско с «Союзом правых сил» в 2003-м. Думается, и после ухода из «Роснано» Чубайс найдет, чем заняться. Но его «проклятье» быть «ходячим жупелом» для миллионов россиян, которые еще не забыли «лихие 90-ые», никуда не денется и, уверен, останется с Чубайсом до гроба и после.

Кто выкрутил в подъезде лампочку? Чубайс! Согласно соцопросам, Чубайс самый ненавистный персонаж в российском политикуме. Например, по итогам опроса ВЦИОМ 2006 года, Чубайсу выразили недоверие 77% жителей России. По другим опросам, процент недоверия еще выше. И это, повторюсь, уже некая данность национального сознания. Так устроена массовая психология: нам непременно нужен «козел отпущения», кто-то же должен отвечать за развал страны? Вот одним из таких «козлищ-ответчиков», наряду с Ельциным и Егором Гайдаром, и стал Чубайс. Жалеть о его отставке никто не станет, кроме, быть может, самых близких людей.

А «эпоха» - да, уходит, как и всякая «эпоха». С высоких постов и из самой жизни. Догорает прощальными кострами. Вот печальная весть. На этой неделе от пневмонии, вызванной коронавирусом, на 72 году жизни умер в больнице на аппарате ИВЛ легендарный «доктор Борменталь», - актер Борис Плотников, замечательно сыгравший роль ассистента профессора Преображенского в культовом телефильме «Собачье сердце», на котором мы все выросли, как в прямом, так и в переносном смыслах.

Так вот «доктора Борменталя» действительно жаль. Как и всех безвременно ушедших от этой гадской напасти. Одно утешает: для всех, кто любит кино, «доктор Борменталь» навсегда останется живым, молодым и здоровым, со своей бессмертной репликой в ответ на тост Шарикова: «Желаю, чтобы все! - И вам того же».

А я продолжаю. Псковское политическое и медиа пространство на этой неделе сотрясли два… скандала, не скандала, тут даже и не знаешь, какое слово подобрать… пусть будет: два резонансных конфуза. Первый: нашего коллегу, обозревателя «Эха Москвы» в Пскове и колумниста Псковской Ленты Новостей Константина Калиниченко вызвали в полицию, в Центр по борьбе с экстремизмом (больше известный как Центр «Э») для дачи показаний.

Что же такого жутко «экстремистского» совершил наш автор? Оказывается, опубликовал статью под названием «Популисты и иждивенцы у власти». Речь в статье шла об удивительной карьере когда-то общественника, лидера «Убитых дорог Пскова», и вот уже почти 10 лет как депутата Госдумы Александра Васильева. Который, как выяснилось, на журналиста обиделся и накатал донос, да не куда-нибудь в городской суд, как это делают обычные люди, а, пользуясь статусом депутата, сразу на фамилию министра внутренних дел России Колокольцева.

В своем заявлении господин Васильев обвинил журналиста Калиниченко в том, что он, во- первых, оскорбил и унизил его, депутата Васильева, а также некоторых его коллег, во-вторых, выразил «неуважение к власти и обществу» в целом, и, наконец, в третьих, допустил «проявления экстремизма». Вот такой наборчик «преступлений» колумниста, с точки зрения депутата-«убитодорожника».

И все это, разумеется, никакие не шутки, а уж обвинение в «экстремизме» звучит куда как грозно, особенно на фоне недавнего приговора другой колумнистке «Эха» (теперь уже бывшей) Светлане Прокопьевой за якобы «оправдание терроризма». В общем, везет нам на всяческого рода «экстрим», поскольку, ежели ты совсем не засунул язык в задницу, и иногда позволяешь себе «иронию&сарказм», то рано или поздно «прилетит».

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Прилетит откуда и не ждали, например, от депутата Васильева, который сначала смешил народ всякими дурацкими инициативами вроде предложения штрафовать пассажиров поездов за вонючие носки, потом советовал населению перейти на подножный корм из крапивы в весенний период пандемии, а этой осенью дошел до того, что предложил запретить шипованную резину на дорогах центральной России. Да много чего предлагал и успел понаписать и «нафотать» депутат Васильев в своем Инстаграме, многие помнят про его феерическое селфи с салфеткой в ноздре или рацпредложение изобрести грибоискатель.

Будущий депутат у сборного пункта военкомата на улице Новаторов в Пскове. Фото из открытых источников.

Вот об этой парламентской клоунаде и написал наш автор Константин Калиниченко, а депутат неожиданно «обиделся». До сих пор почему-то не обижался, выкладывая всякую чушь в собственном исполнении в инстаграм (видимо, как сформулировал царь Петр, «дабы дурь каждого видна была»), а тут вдруг оскорбился в лучших чувствах, и зачем-то даже приплел этот самый «эсктремизм», которым в статье и не пахло. Зато чем-то нехорошим явно понесло от депутата Васильева. Чего он добился?

Мы не знаем сейчас, как пойдет проверка в Следственном комитете, но депутат Васильев однозначно добился обратного эффекта, который еще называют «эффектом Барбары Стрейзанд». Это когда заявление в суд на журналиста приводит к еще большему скандалу и окончательной утрате репутации, если она была. Так вот, после доноса министру Колокольцеву, все дружно перечитали статью про популистов и иждивенцев при власти, вспомнили, и согласились: «Да все ж правильно написано».

Заодно припомнили, каким удивительным стечением верховных обстоятельств Васильев попал в Госдуму в 2011 году, и о том, что за девять лет сделал для избирателей Псковской области (ничего не сделал, или, как говорят в народе, «хрен да немножко»). В общем, получилось все по классике: унтер-офицерская вдова сама себя выпорола. То есть если Васильев чье достоинство и ущемил, так свое собственное. Впрочем, ему явно не привыкать. Так что стоит прикупить немного попкорна.

Второй конфуз случился с депутатом Псковского областного Собрания и главврачом Невельской больницы при общении с активисткой Екатериной Клоковой шепотом послал ее матом. Ну не выдержали нервы у человека. А активистка, меж тем, тайно записала разговор на диктофон и оперативно поделилась им с журналистами: запись появилась в либеральных СМИ и прочих телеграм-каналах, возник неизбежный хайп, скандал и прочее, с требованиями гнать «проматерившегося» мужика со всех позиций и с должности главврача, и из региональных депутатов.

Об этом казусе я вчера подробно рассказал в своей авторской «Реплике» на «Эхе», а сегодня только добавлю, что история… ну, не в один в один, но чем-то похожа на казус Васильева, который тоже хотел одного, а получил совершенно иной эффект, «обратку». Так и здесь. Публикуя запись, активистка и журналисты МБХ-медиа были уверены, что компрометируют единоросса, а получилось, что они еще и компрометируют сами себя. Потому что если послушать запись, то даже ребенку становится понятно, что это элементарная «подстава», ну, или если быть более точным в терминах, заранее спланированная провокация. Которая, в некотором смысле, удалась. Матерок был. Но было и кое-что другое. Тот самый сразу узнаваемый запашок моральной нечистоплотности, от которого даже у критиков режима засвербело в ноздрях от брезгливости.

И я завершаю. Буквально пара слов о судьбе Четырех углов в Пскове. 27 ноября состоялся градсовет, на котором экспертам было представлено четыре варианта развития освободившейся территории, которую очистят от остатков мини-рынка в ближайшие недели. Так вот, разброс проектных решений оказался широким: от намерения сделать из территории зону отдыха – парк или сквер, до радикальной застройки всего пространства зданиями. Имеются и «промежуточные», так сказать, варианты – застройка плюс рекреация. Все это, понятно, пока только картинки, то есть своего рода «концепты».

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Что выбрать – парк или дома, пока тоже неизвестного назначения: жилые или, допустим, с функционалом торговых площадей? Мне в этих вопросах одно непонятно: зачем представлять варианты, если жители города все равно ничего не решают. Ну, увидели мы картинки. (Кстати, их можно посмотреть – они опубликованы на ПЛН). И что? Большинство жителей наверняка выбрали бы парк. Однако город, скорей всего, выберет застройку, причем сплошную. И показывать такие вот картинки, это все равно что заниматься маниловщиной. Вот, посмотрите, как могло бы быть. Помечтайте. Визуализируйте свои мечты. В реальности в любом случае будет хуже.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Держитесь и берегите себя!

Александр Донецкий