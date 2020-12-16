Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Сегодня постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят две темы:
«Закон Вяткина» о запрете клеветы в сети интернет. В чем смысл закона и против кого он направлен? Позитивные и негативные стороны.
Расследование Навального как триггер общественно-политической жизни современной России.
Если вам есть, что сказать по заявленным темам, высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.