Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня постоянные ведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят две темы:

«Закон Вяткина» о запрете клеветы в сети интернет. В чем смысл закона и против кого он направлен? Позитивные и негативные стороны.

Расследование Навального как триггер общественно-политической жизни современной России.

Если вам есть, что сказать по заявленным темам, высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.