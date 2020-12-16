Общество

Великолучанина отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Жителя Великих Лук отправили на исправительные работы за неуплату алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности, мужчина уклонялся от исполнения требований исполнительного документа, не оказывал ребенку какой-либо материальной помощи, мер для погашения задолженности по алиментам не предпринимал. В результате его алиментный долг превысил 200 тысяч рублей.

Ранее должник уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов – ему назначили 80 часов обязательных работ. «Должных выводов после этого для себя мужчина не сделал и к исполнению родительских обязанностей не приступил», - отметили в пресс-службе.

В отношении должника за уклонение от уплаты алиментов возбудили уже уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Суд признал великолучанина виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Из получаемого дохода судебный пристав будет удерживать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка, добавили в ведомстве.