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Политика

Рейтинг политической активности. Скользкие темы

14.12.2020 13:11|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Сегодня в фокусе внимания нашего штатного комментатора Господина Рейтингомера - события, произошедшие с 7 по 13 декабря.

 

Как и многие предыдущие недели, минувшая семидневка проходила у нас под знаком борьбы с коронавирусом. В условиях, когда кривая заболеваемости упрямо лезет вверх, региональные власти решили отправить школьников на дистанционку (с последующим уходом на каникулы), и это ожидаемо вызвало недовольство значительной части родительского сообщества. Пока социальные сети разбухали филиппиками в адрес властей, они в свою очередь объясняли, чем руководствовались при принятии этого решения.

Впрочем, были у нас и другие темы. За всеми событиями в общественно-политической жизни Псковской области внимательно следил наш обозреватель. Свои субъективные оценки участникам общественно-политических процессов он, как и прежде, выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия. Поехали!

-5 Максимально низкую оценку по итогам недели не получает никто, ибо ни чудовищных провалов, ни падений вдребезги с карьерной лестницы среди политиков, чиновников и общественников Псковской области замечено не было.

- 4 Всеволод Козловский

Депутат областного Собрания из Великих Лук продолжает вести в соцсетях свою «вендетту» против городского руководства. Дабы быть правильно понятым, уточню: критику в адрес властей любого уровня я не то, что понимаю, а двумя руками поддерживаю - пинать чиновников надо и указывать на их ошибки следует непременно, невзирая на чины и звания. Другое дело - что это за критика, по какому поводу она звучит, и для чего - чтобы исправить ситуацию или же это пустое критиканство по принципу «и до фонаря можно докопаться»? В случае с великолукским депутатом мы наблюдаем, по-моему, как раз последний случай. Причем, чем дальше - тем эта «непримиримая борьба» всё больше приобретает какие-то уже совсем гротескные, если не сказать - карикатурные и пародийные, формы. Вот на минувшей неделе на российские регионы обрушился «ледяной дождь» со всеми, так сказать, вытекающими и замерзающими последствиями в виде гололеда. Да что я вам рассказываю? Вы сами наверняка видели в Интернете многочисленные видеосвидетельства мучений пешеходов и автомобилистов на обледенелых тротуарах и дорогах страны. Великие Луки не стали исключением - тут с проблемой боролись как могли, можно даже сказать - жестко боролись: уволили начальника коммунальной службы, который, по мнению начальства, не справился с работой.

А что же Всеволод Козловский? Выступил с дельными предложениями? Возглавил штаб противодействия стихии? Пошел посыпать дорожки песочком?

Да нет, просто в очередной раз написал пост в соцсетях в духе «Карфаген должен быть разрушен». Логика у депутата такая: на улице было сколько - глава города должен уйти. Я, конечно, понимаю, мотивы такого поведения г-на Козловского и причины его нелюбви к первым лицам города, но все-таки, думаю, при написании опусов стоит обременять себя поиском аргументов и разъяснениями. Заодно не мешало бы подучить матчасть, разобраться, кто и за что отвечает в органах власти и местного самоуправления, как там разделена ответственность и т. д. Иначе - всё это выглядит нелепо и наводит на размышления об уровне подготовки самого регионального депутата. Так что пока, Всеволод Юрьевич, незачет.

- 3 Наталья Юшко

Руководитель особой экономической зоны «Моглино» на заседании наблюдательного совета ОЭЗ представила «актуализированный перспективный план развития» зоны до 2030 года.

Честно говоря, мне хотелось бы ошибиться и увидеть в ближайшее десятилетие давно обещанный расцвет этого моглинского «экономического чуда», но пока озвучиваемые планы не впечатляют от слова совсем.

Только общие слова, какие-то прожекты да звучащие как мантры заявления про создание «широкой экосистемы инвесторов», «центры компетенций» и т. п.

На практике же мы видим «отваливание» потенциальных инвесторов, которые ранее позиционировались чуть ли не как якорные резиденты. И тут же следует презентации новых потенциальных проектов: правда, российских илонов масков с прорывными идеями в окрестностях «Моглино» как-то пока не заметно. Вот и на минувшей неделе было объявлено о неком проекте по созданию в особой экономической зоне... пластмассовых изделий. Как говорится, совсем не то обещал ты мне, ярл, когда звал в викинги и прельщал выгодами похода.

- 2 Николай Романов

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству сделал в подконтрольных власти СМИ громкое заявление: мол, в нашем регионе «есть всё, что было запрещено к ввозу» - ну разве что собственных бананов и винограда пока не хватает. А так - после введения западных санкций и последовавших за ними наших контрсанкций мы - молодцы такие - импортозаместились чуть больше, чем полностью. Понятно, что смелое заявление чиновника не могло остаться незамеченным в социальных сетях и телеграм-каналах. Там над словами «главного по селу» посмеялись вволю.

- 1 Елена Полонская

Оценку со знаком минус получает по итогам минувшей недели глава Пскова Елена Полонская, из-за своих постов в социальных сетях нарвавшаяся на комментарии пользователей в духе «Что это за бред от лица чиновницы?» Мало того, что лента градоначальницы традиционно изобилует поздравлениями по самым различным поводам (отчего складывается впечатление, что жизнь псковичей - это такой нескончаемый праздник в режиме нон-стоп), так еще сами тексты этих здравиц рождают многочисленные вопросы.

То глава города как-то совсем уж нескромно заявляет, что «каждый из нас» вносит «весомый вклад в процветание нашего города», а то и вовсе ошеломляет откровениями вроде такого: «Основной закон стал надежным фундаментом для движения вперед».

Фундамент для движения... Мда. Как говорил классик сатирического жанра, тщательнее надо, ребята. И еще - надо быть поближе к людям, у которых заявления о процветании на фоне пандемии коронавируса, роста цен и падения жизненного уровня вызывают в лучшем случае искреннее недоумение.

0 Региональное отделение партии «За правду»

Псковское региональное отделение партии «За правду» (председатель - Александр Солопов) выступило с обращением к жителям области. За неделю до большой пресс-конференции Владимира Путина псковские прилепинцы призвали земляков активно писать президенту и требовать восстановления инфекционного отделения Невельской больницы. Логика здесь такая: чем больше голосов поступит - тем труднее тему будет проигнорировать. Теперь ждем четверга - вдруг и правда, прозвучит тема на высшем уровне. Пока этого не произошло, ставлю «За правду» 0 .

+ 1 Геннадий Афанасьев

Глава Дедовичского района получил на минувшей неделе публичную похвалу от губернатора Михаила Ведерникова за работу по противодействию распространению COVID-19, реализацию национальных проектов и другие направления развития муниципального образования. Вообще доброе слово и кошке приятно, но в данном случае важно другое: пошел четвертый год работы господина Афанасьева в должности главы муниципалитета, скоро властям предстоит определяться перед грядущими выборами, делать ли в 2022-м ставку на действующего руководителя или искать ему замену. И в этом смысле высокая оценка работы главы со стороны регионального руководителя - дорогого стоит.

+ 2 Лев Шлосберг, Артур Гайдук, Антон Минаков, Олег Брячак

Представители псковской парламентской оппозиции заслужили положительную оценку в связи со своей активностью при внесении поправок в областной бюджет на 2021 год. Только представители «Яблока» Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли 18 поправок, все они направлены на увеличение финансирования в сфере здравоохранения.

Сохранить затраты на здравоохранение, а также увеличить сумму на приобретение жилья медикам призвал и региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков.

Не боясь ошибиться, предположу, что большинство инициатив оппозиционеров не будет поддержано парламентским большинством (собственно, ни одна из предложенных псковскими яблочниками поправок к проекту бюджета уже не нашла поддержки у членов согласительной комиссии), однако их активность заслуживает одобрения.

Что до лидера регионального отделения «Справедливой России», депутата Псковской гордумы Олега Брячака, то он намедни громко выступил против ряда поправок в закон «О полиции». В частности, эсер считает недопустимым использование стражами порядка оружия без предупреждения и взламывание автомобилей по своему усмотрению.

+ 3 Сергей Чубарыкин

Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин. Напомню, что Сергей Чубарыкин стал комдивом псковской дивизии в августе текущего года в звании гвардии полковника.

+ 4 Юрий Сорокин

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов получает в этот раз высокую положительную оценку +4 по совокупности факторов. Юрий Сорокин был активен и заметен, давал комментарии по вопросам актуальной повестки в региональных СМИ, оказывал благотворительную помощь и был отмечен на федеральном уровне руководством «Единой России». Напомню, что политик возглавляет в регионе общественную приемную партии: так вот по итогам прошедшей в начале декабря декады приемов, Псковская область оказалась в числе общероссийских лидеров.

+ 5 Александр Братчиков

Верхнюю строчку в нашем еженедельном рейтинге занимает сити-менеджер Пскова Александр Братчиков. Во-первых, представленный администрацией проект муниципального бюджета-2021, как говорится, без сучка и задоринки прошел процедуру принятия в первом чтении депутатами гордумы. Во-вторых, областной центр украсили к Новому году - приготовления еще не завершены, но уже сейчас очевидно, что заявления о новом подходе к праздничному убранству региональной столицы были не просто словами. А, в-третьих, отмечу тот факт, что на минувшей неделе депутаты гордумы согласовали создание пресс-службы в структуре администрации Пскова. С предложением создать собственную пресс-службу в администрации выступал глава Александр Братчиков. Теперь, когда решение принято, можно констатировать: субъектность сити-менеджера - отнюдь не «завхоза» (как это было при предшественниках господина Братчикова в пору работы главы Пскова Ивана Цецерского), а серьезного политического игрока, возрастает.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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