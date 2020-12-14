Рейтинг политической активности. Скользкие темы

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Сегодня в фокусе внимания нашего штатного комментатора Господина Рейтингомера - события, произошедшие с 7 по 13 декабря.
Как и многие предыдущие недели, минувшая семидневка проходила у нас под знаком борьбы с коронавирусом. В условиях, когда кривая заболеваемости упрямо лезет вверх, региональные власти решили отправить школьников на дистанционку (с последующим уходом на каникулы), и это ожидаемо вызвало недовольство значительной части родительского сообщества. Пока социальные сети разбухали филиппиками в адрес властей, они в свою очередь объясняли, чем руководствовались при принятии этого решения.
Впрочем, были у нас и другие темы. За всеми событиями в общественно-политической жизни Псковской области внимательно следил наш обозреватель. Свои субъективные оценки участникам общественно-политических процессов он, как и прежде, выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия. Поехали!
-5 Максимально низкую оценку по итогам недели не получает никто, ибо ни чудовищных провалов, ни падений вдребезги с карьерной лестницы среди политиков, чиновников и общественников Псковской области замечено не было.
- 4 Всеволод Козловский
Депутат областного Собрания из Великих Лук продолжает вести в соцсетях свою «вендетту» против городского руководства. Дабы быть правильно понятым, уточню: критику в адрес властей любого уровня я не то, что понимаю, а двумя руками поддерживаю - пинать чиновников надо и указывать на их ошибки следует непременно, невзирая на чины и звания. Другое дело - что это за критика, по какому поводу она звучит, и для чего - чтобы исправить ситуацию или же это пустое критиканство по принципу «и до фонаря можно докопаться»? В случае с великолукским депутатом мы наблюдаем, по-моему, как раз последний случай. Причем, чем дальше - тем эта «непримиримая борьба» всё больше приобретает какие-то уже совсем гротескные, если не сказать - карикатурные и пародийные, формы. Вот на минувшей неделе на российские регионы обрушился «ледяной дождь» со всеми, так сказать, вытекающими и замерзающими последствиями в виде гололеда. Да что я вам рассказываю? Вы сами наверняка видели в Интернете многочисленные видеосвидетельства мучений пешеходов и автомобилистов на обледенелых тротуарах и дорогах страны. Великие Луки не стали исключением - тут с проблемой боролись как могли, можно даже сказать - жестко боролись: уволили начальника коммунальной службы, который, по мнению начальства, не справился с работой.
Да нет, просто в очередной раз написал пост в соцсетях в духе «Карфаген должен быть разрушен». Логика у депутата такая: на улице было сколько - глава города должен уйти. Я, конечно, понимаю, мотивы такого поведения г-на Козловского и причины его нелюбви к первым лицам города, но все-таки, думаю, при написании опусов стоит обременять себя поиском аргументов и разъяснениями. Заодно не мешало бы подучить матчасть, разобраться, кто и за что отвечает в органах власти и местного самоуправления, как там разделена ответственность и т. д. Иначе - всё это выглядит нелепо и наводит на размышления об уровне подготовки самого регионального депутата. Так что пока, Всеволод Юрьевич, незачет.
- 3 Наталья Юшко
Руководитель особой экономической зоны «Моглино» на заседании наблюдательного совета ОЭЗ представила «актуализированный перспективный план развития» зоны до 2030 года.
Честно говоря, мне хотелось бы ошибиться и увидеть в ближайшее десятилетие давно обещанный расцвет этого моглинского «экономического чуда», но пока озвучиваемые планы не впечатляют от слова совсем.
На практике же мы видим «отваливание» потенциальных инвесторов, которые ранее позиционировались чуть ли не как якорные резиденты. И тут же следует презентации новых потенциальных проектов: правда, российских илонов масков с прорывными идеями в окрестностях «Моглино» как-то пока не заметно. Вот и на минувшей неделе было объявлено о неком проекте по созданию в особой экономической зоне... пластмассовых изделий. Как говорится, совсем не то обещал ты мне, ярл, когда звал в викинги и прельщал выгодами похода.
- 2 Николай Романов
Председатель областного комитета по сельскому хозяйству сделал в подконтрольных власти СМИ громкое заявление: мол, в нашем регионе «есть всё, что было запрещено к ввозу» - ну разве что собственных бананов и винограда пока не хватает. А так - после введения западных санкций и последовавших за ними наших контрсанкций мы - молодцы такие - импортозаместились чуть больше, чем полностью. Понятно, что смелое заявление чиновника не могло остаться незамеченным в социальных сетях и телеграм-каналах. Там над словами «главного по селу» посмеялись вволю.
- 1 Елена Полонская
Оценку со знаком минус получает по итогам минувшей недели глава Пскова Елена Полонская, из-за своих постов в социальных сетях нарвавшаяся на комментарии пользователей в духе «Что это за бред от лица чиновницы?» Мало того, что лента градоначальницы традиционно изобилует поздравлениями по самым различным поводам (отчего складывается впечатление, что жизнь псковичей - это такой нескончаемый праздник в режиме нон-стоп), так еще сами тексты этих здравиц рождают многочисленные вопросы.
Фундамент для движения... Мда. Как говорил классик сатирического жанра, тщательнее надо, ребята. И еще - надо быть поближе к людям, у которых заявления о процветании на фоне пандемии коронавируса, роста цен и падения жизненного уровня вызывают в лучшем случае искреннее недоумение.
0 Региональное отделение партии «За правду»
Псковское региональное отделение партии «За правду» (председатель - Александр Солопов) выступило с обращением к жителям области. За неделю до большой пресс-конференции Владимира Путина псковские прилепинцы призвали земляков активно писать президенту и требовать восстановления инфекционного отделения Невельской больницы. Логика здесь такая: чем больше голосов поступит - тем труднее тему будет проигнорировать. Теперь ждем четверга - вдруг и правда, прозвучит тема на высшем уровне. Пока этого не произошло, ставлю «За правду» 0 .
+ 1 Геннадий Афанасьев
Глава Дедовичского района получил на минувшей неделе публичную похвалу от губернатора Михаила Ведерникова за работу по противодействию распространению COVID-19, реализацию национальных проектов и другие направления развития муниципального образования. Вообще доброе слово и кошке приятно, но в данном случае важно другое: пошел четвертый год работы господина Афанасьева в должности главы муниципалитета, скоро властям предстоит определяться перед грядущими выборами, делать ли в 2022-м ставку на действующего руководителя или искать ему замену. И в этом смысле высокая оценка работы главы со стороны регионального руководителя - дорогого стоит.
+ 2 Лев Шлосберг, Артур Гайдук, Антон Минаков, Олег Брячак
Представители псковской парламентской оппозиции заслужили положительную оценку в связи со своей активностью при внесении поправок в областной бюджет на 2021 год. Только представители «Яблока» Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли 18 поправок, все они направлены на увеличение финансирования в сфере здравоохранения.
Сохранить затраты на здравоохранение, а также увеличить сумму на приобретение жилья медикам призвал и региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков.
Не боясь ошибиться, предположу, что большинство инициатив оппозиционеров не будет поддержано парламентским большинством (собственно, ни одна из предложенных псковскими яблочниками поправок к проекту бюджета уже не нашла поддержки у членов согласительной комиссии), однако их активность заслуживает одобрения.
Что до лидера регионального отделения «Справедливой России», депутата Псковской гордумы Олега Брячака, то он намедни громко выступил против ряда поправок в закон «О полиции». В частности, эсер считает недопустимым использование стражами порядка оружия без предупреждения и взламывание автомобилей по своему усмотрению.
+ 3 Сергей Чубарыкин
Командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин. Напомню, что Сергей Чубарыкин стал комдивом псковской дивизии в августе текущего года в звании гвардии полковника.
+ 4 Юрий Сорокин
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов получает в этот раз высокую положительную оценку +4 по совокупности факторов. Юрий Сорокин был активен и заметен, давал комментарии по вопросам актуальной повестки в региональных СМИ, оказывал благотворительную помощь и был отмечен на федеральном уровне руководством «Единой России». Напомню, что политик возглавляет в регионе общественную приемную партии: так вот по итогам прошедшей в начале декабря декады приемов, Псковская область оказалась в числе общероссийских лидеров.
+ 5 Александр Братчиков
Верхнюю строчку в нашем еженедельном рейтинге занимает сити-менеджер Пскова Александр Братчиков. Во-первых, представленный администрацией проект муниципального бюджета-2021, как говорится, без сучка и задоринки прошел процедуру принятия в первом чтении депутатами гордумы. Во-вторых, областной центр украсили к Новому году - приготовления еще не завершены, но уже сейчас очевидно, что заявления о новом подходе к праздничному убранству региональной столицы были не просто словами. А, в-третьих, отмечу тот факт, что на минувшей неделе депутаты гордумы согласовали создание пресс-службы в структуре администрации Пскова. С предложением создать собственную пресс-службу в администрации выступал глава Александр Братчиков. Теперь, когда решение принято, можно констатировать: субъектность сити-менеджера - отнюдь не «завхоза» (как это было при предшественниках господина Братчикова в пору работы главы Пскова Ивана Цецерского), а серьезного политического игрока, возрастает.
Господин Рейтингомер