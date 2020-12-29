Общество

Многодетные семьи педагогов Пскова получили новогодние подарки от депутатов

Во вторник, 29 декабря, глава Пскова Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством многодетные семьи работников образования. Так, Елена Полонская поздравила семью педагога-психолога детского сада №31 и семью воспитателя детского сада №35 и подарила им новогодние подарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«В Пскове зародилась добрая традиция поздравлять многодетные семьи в преддверии Нового года. В прошлом году совместно с депутатским корпусом мы поздравляли многодетные семьи медицинских работников, тех, кто работает на территории города Пскова. В этом году нами было принято решение продолжить традицию прошлого года и направить сэкономленные средства городской Думы на подарки многодетным семьям воспитателей и учителей», - отметила Елена Полонская.

Кроме того, многодетные семьи на своих округах поздравили депутаты Сергей Колосов и Галина Неваленная. Они вручили сладкие подарки детям и чайные сервизы их родителям, а также пожелали семьям счастья, здоровья, благополучия и успехов в Новом году.

В свою очередь, семьи выразили благодарность властям города за оказанное внимание и приятный новогодний сюрприз.

Добавим, ранее подарки многодетным семьям вручили депутаты Ольга Федорова и Григорий Стороненков. В общей сложности новогодние подарки получат 89 многодетных семей работников образования.