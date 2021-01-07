Общество

Многодетным и неблагополучным семьям Карамышевской волости напомнили правила пожарной безопасности

8 января состоялся очередной профилактический рейд по местам проживания многодетных и неблагополучных семей, проживающих на территории Карамышевской волости Псковского района. Цель рейда - предотвращение случаев травматизма и гибели детей на пожарах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Представители рейда, с разрешения родителей, проводили осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе осмотра особое внимание было уделено состоянию печного и электрооборудования и нарушениям правил устройства и эксплуатации, которые в настоящее время являются одними из наиболее частых причин возникновения пожаров.

При проведении указанных мероприятий сотрудники псковского МЧС довели до граждан обстановку с пожарами и их последствиями на территории области и Псковского района, а также напомнили о недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время, и необходимости в срочном порядке принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности и недопущении их в последующем.

По окончании рейда родителям были вручены иллюстрированные памятки с изложением требований пожарной безопасности в быту.