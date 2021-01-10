Общество

Дети из Пскова познакомились с достопримечательностями Старого Изборска

Дети из отделения «Особые дети – могут» познакомились с достопримечательностями Старого Изборска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной организации «Дети - наше будущее», которая в новогодние каникулы организует для детей насыщенную познавательную программу.

Древнейший город - Старый Изборск - посетили дети из Пскова в рамках экскурсии «Русь изначальная» проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее». Ребята узнали об истории Старого Изборска – в «Повести временных лет» о нем говорится как о месте правления князя Трувора, откуда была родом княгиня Ольга. Псковское государство играло важную роль в политической и культурной жизни Руси.

«Зимний Изборск расположен в живописном сказочном месте, поэтому дети были в восторге побывать здесь, послушать экскурсию, погулять, покататься на ватрушках. Ребята посетили одно из главных достопримечательностей Старого Изборска – Словенские ключи, поплескались от души, а главное на Городищенском озере увидели величественных лебедей и даже покормили их», - отметили в в общественной организации «Дети - наше будущее».

За свою многовековую историю Изборск выдержал множество осад, заслужив прозвище «железный град». Дети увидели Изборскую крепость – одной из старейших сохранившихся каменных крепостей на территории России.

Экскурсия прошла с соблюдением всех санитарных требований.