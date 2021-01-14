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Общество

Регионы будут финансировать лечение больных детей до создания фонда «Круг добра»

14.01.2021 23:36|ПсковКомментариев: 0

Регионы будут финансировать лечение больных детей до тех пор, пока не заработает фонд «Круг добра», средства для которого будут выделяться из собранных налогов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На период, пока фонд еще не начал осуществлять закупки лекарств и медицинских изделий, обеспечение нуждающихся остается обязанностью субъектов РФ. С субъектами в этом вопросе есть взаимопонимание», - сказал Мурашко на встрече с членами попечительского совета президентского фонда «Круг добра», сообщает Интерфакс.

Министр отметил, что средства фонда будут дополнять существующую программу государственных гарантий и программы обеспечения лекарственными препаратами детей, в том числе инвалидов. По всем существующим программам сохраняются все льготы, которые были установлены ранее, заверил Мурашко.

«Но перед Фондом стоит крайне важная задача - помогать детям, поэтому будет сделано все, чтобы он начал работать в максимально короткие сроки. В настоящее время совместно с Минюстом дорабатывается проект устава», - отметил министр.

Мурашко заявил, что общий объем средств, направляемых на оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий - 2,7 трлн рублей, а общее количество средств, которые идут на льготное лекарственное обеспечение - порядка 200 млрд. Эти средства пойдут на лечение и взрослых, и детей. А средства, которые планируется направить в фонд «Круг добра» - 60 млрд руб. в текущем году - «существенно расширят возможности лекарственного обеспечения детей с тяжелыми, хроническими, в том числе и орфанными заболеваниями», сказал министр.

Предварительный перечень заболеваний, по которому будет оказываться помощь, включает в себя 30 их видов. Финансировать будут предоставление 41 препарата, в которых нуждаются около 4 тысяч детей. По оценкам экспертов, около 16 тысяч нуждаются в средствах реабилитации и в медизделиях. Предложения и заявки, которые будут поступать в дальнейшем, также будут рассматриваться и удовлетворяться, уверяет Минздрав.

Ранее президент РФ объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями, который будет наполняться за счет налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн рублей в год.

Теги: #минздрав #здравоохранение #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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