Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

С 27 января Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.
С 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:
Москва — Ханой, два раза в неделю;
Москва — Дели, два раза в неделю;
Москва — Хельсинки, два раза в неделю;
Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю;
Москва — Доха, три раза в неделю.
Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир с трех до пяти раз в неделю.
В то же время некоторые из этих стран разрешили въезд лишь для некоторых категорий россиян. К примеру, в Финляндию до 9 февраля попасть можно лишь при наличии близкого родственника — финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Въезд также разрешен для владельцев недвижимости, которым нужно провести неотложный ремонт. Индия, в свою очередь, с октября разрешила въезд всем категориям иностранцев, кроме туристов.