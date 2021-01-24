Общество

Псковские студенты рассчитывают на зарплату в 20 тысяч рублей

Накануне Дня российского студенчества эксперты hh.ru проанализировали базу резюме и выяснили, как часто публикуют резюме студенты из Псковской области, какие профессиональные сферы им наиболее интересны и на какую зарплату они рассчитывают.

С начала января 2021 года самой популярной профессиональной сферой среди студентов из Псковской области стала сфера «Продажи». Также в топ входят сферы «Административный персонал» и «ИТ, телеком», «Маркетинг», «Производство», «Туризм». Реже всего резюме студентов можно встретить в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» и «Закупки». Такой вывод сделали аналитики, изучив почти 700 резюме студентов из Псковской области в январе 2021 года.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов из Пскова, составляет 20 000 рублей. При этом средняя нижняя планка ожидаемой зарплаты у местных студентов находится на уровне 17 000 рублей, а верхняя – 30 000 рублей.

85% студентов из Пскова ищут работу с полной занятостью, при этом в 34% резюме указано, что они рассматривают также и частичную занятость. 6% студентов отмечают, что готовы к стажировке, волонтерами хотел стать 1%. При этом предпочтительный график работы – это полный день (в 79% резюме студентов указан этот вариант). Гибким графиком интересуются 34%, удаленной работой – 20%, к вахте готовы 2%.

Студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства соискателей: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 40% студентов из Пскова, а в общем доля таких соискателей – лишь 37%. Кроме того, в среднем один студент самостоятельно откликается на 10 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Пскова делает 9 откликов.

Отметим, что конкуренция за рабочие места в профобласти «Начало карьеры» на данный момент в Псковской области на среднем уровне - на одну вакансию в среднем приходится порядка 5 резюме.