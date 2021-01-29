Общество

Полицейские приглашают псковичей к участию в фотоконкурсе «Открытый взгляд»

Региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» стартовал среди сотрудников органов внутренних дел Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Фотоконкурс проводится в семи номинациях. Одна из них - «Полиция глазами общества». В этой номинации рассматриваются фотоработы о деятельности МВД России. К участию в их подготовке приглашаются фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, а также фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе МВД России.

Конкурсные работы и заявки направляются до 1 апреля текущего года в культурный центр УМВД России по Псковской области (aabramova11@mvd.ru).

К заявкам в фотоконкурсе прилагаются фотоработы и портретное фото автора в электронном виде (фотоработы предоставляются на цифровом носителе (DVD и CD, карты памяти) «в формате .jpeg первого сохранения» с максимальным качеством. «Размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, качество 300 dpi, цветовое пространство RGB, правильная ориентация горизонталь-вертикаль», - добавили в ведомстве.

Каждый файл должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование подразделения, органа МВД России, от которых заявлен участник, название фотоработы. Справки по телефону 8(8112) 59-22-90.