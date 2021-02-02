Общество

В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцинации от COVID-19

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина сообщила, что в первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы.

В эфире «Первого канала» она рассказала, что обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем, - приводит ее слова РИА Новости. - Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом».

Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов.

«Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», - пояснила она. Оксана Драпкина добавила, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.