Общество

11 км акватории Чудского озера и реки Псковы очистят к 2024 году

11 км акватории участков Чудско-Псковского озера и реки Псковы очистят в регионе к 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по природным ресурсам и экологии.

Сегодня, 2 февраля, комитет заключил два государственных контракта на разработку проекта расчистки участков Чудско-Псковского озера вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино Гдовского района и на разработку проекта расчистки реки Псковы на территории областного центра.

Цель проектов - улучшение гидрографической сети водных объектов Псковской области. Сроки их разработки - 2021-2022 годы, по результатам к 2024 году проведут расчистку участков акваторий общей протяженностью 11 км.

Реализация мероприятий позволит улучшить условия экологического проживания 200 тысяч человек, добавили в комитете.