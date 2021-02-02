Общество

Губернатор поручил разобраться с каждым летальным случаем от COVID-19 в Псковской области

124 заболевших и 143 выздоровевших пополнили статистику Псковской области по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. Об этом на своей Instagram-странице сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что итогом 3 февраля стали и увеличение количества умерших от COVID-19: за сутки печальная статистика пополнилась двумя смертями.

«Поручил разобраться в каждом летальном случае на предмет возможных нарушений. Каждая история болезни будет детально исследована и проанализирована», - заверил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что на фоне увеличения количества выздоровевших часть медперсонала уже возвращается к штатной работе.

Добавим, что на текущий момент в Псковской области проведено 251 769 исследований на COVID-19, из них 1 147 за последние сутки.

С начала наблюдений количество заболевших коронавирусом в регионе составило 29 875, количество выздоровевших 18 086. Летальных исходов – 139.