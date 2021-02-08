Общество

Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущества при поступлении в вузы. Как пишет газета «Известия», такой законопроект поддержало правительство, а в марте он может быть принят Госдумой.

Согласно документу, предлагается предоставление преимущественного права зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту, имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более.

«Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях», — говорится в отзыве правительства.

При этом кабмин считает, что в целях формирования единого подхода требование законопроекта к общей продолжительности службы (двадцать лет и более) для получения этого преимущества, следует распространить и на сотрудников органов внутренних дел РФ. Кроме того, правительство предлагает авторам согласовать нормы об основаниях для увольнения граждан указанных категорий с соответствующими положениями федерального закона «О службе в органах внутренних дел РФ».