Общество

Бои, машины и выживание: назван топ каналов для мужчин

Как бы мы ни стремились к равноправию полов, есть сферы, в которых различия слишком очевидны. Например, это досуговые привычки и удовольствия. Она хочет на шоппинг, а он бы лучше в баньку сходил. Ей – к маме в гости, ему – в футбол поиграть. Ей – низкокалорийная диета и творожный тортик. Ему – бифштекс с кровью. Ей – красивая мелодрама. Ему – бокс или хоккей. Хотя бы по телевизору. С помощью МТС составили подборку каналов, которые точно понравятся ему. Это – и про спорт, и про драйв. И с дивана можно не вставать, пока погода не наладилась.

МАТЧ!Премьер (12+)

Футбол – наше все. Прошедший уже в позапозапрошлом году мировой чемпионат подтвердил эту истину. Смотреть самые актуальные матчи мировых и европейских турниров лучше всего на Матч! Премьер. Все значимые чемпионаты – тут. Сам канал себя позиционирует как «Премиальный канал о российском футболе». Но футбол не только спорт – это философия. Помимо самих турниров канал показывает «переклички» между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.

Еще больше каналов о футболе

Кому футбольных «сливок» с МАТЧ!Премьер недостаточно, может подключить специальные «футбольные» каналы семейства МАТЧ! Они так и называются Матч!Футбол1 (12+), Матч!Футбол2 (12+) и Матч!Футбол3 (12+). Раз, два, три – все просто. Но зачем так много футбольных каналов? Потому что футбола в мире немало. Как и желающих о нем поговорить и послушать (а лучше – посмотреть). Если по всей Европе идут нацчемпионаты – их в один канал не впихнешь – проще разнести по разным. Ну и вообще – футбола много не бывает. Знатоки поймут.

М-1 Глобал (18+)

Но есть и те, для кого в футболе драйва недостаточно. Тогда переключайтесь на М-1 Глобал: канал одноименного промоутерского клуба, а де-факто — русской школы смешанных единоборств, откуда вышли братья Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Роман Зенцов, Амар Сулоев и многие другие. Все матчи ММА, проходящие под эгидой М-1 Глобал — на канале. Лучшие бойцы мира во всех весовых категориях. Смешанные единоборства – вовсе не бои без правил. Это бои по всем правилам всех боевых искусств. Настоящие эмоции, настоящая сила.

БОКС ТВ (18+)

Более консервативным любителям рукопашных поединков наверняка понравится этот канал. Тут больше всего бокса, но есть и другие боевые турниры. При этом канал транслирует не только бои, но и обсуждения как турниров и поединков, так и трендов современной борьбы. Рассказывает о школах, о воспитании молодых спортсменов.

Авто Плюс HD (16+)

Канал для автолюбителей. Тесты и тюнинг. Новости мирового автопрома и обзоры новинок авторынка. Комментарии экспертов и по техническим вопросам, и по вопросам безопасности, управления автомобилем, дизайна, выбору подержанных автомобилей. История авто-легенд: Pontiac и Hammer, ЛуАЗ и ОКА, SAAB и Rover. Но не только. Отдельные программы канала посвящены спорткарам и большегрузам.

HDL (16+)

Телеканал рассказывает о жизни на земле. Вместе с камерой операторов передач канал позволяет опуститься на глубины океана и пробраться в арктические льды, побывать в джунглях и непроходимой тайге. Наблюдать за тем, что недоступно горожанину: рассветом в горах или нерестом лососевых, извержением вулканов и миграцией африканских птиц. Много передач на канале о людях – живущих в гармонии с природой в самых дальних уголках Земли или выживающих в суровых условиях первобытной необустроенности.

КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD (12+)

Куда в нашем северном регионе без хоккея? И если сами не играете, то наверняка с удовольствием посмотрите на «великолепные шестерки», гоняющие с клюшками по сияющему льду. Канал КХЛ, и в стандартном формате, и в формате высокой четкости показывает все матчи регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире, а также игры МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ и их повторы. Но создатели не ограничиваются только трансляциями состязаний. История хоккея, новости и события в КХЛ, передачи о звездах российского и мирового хоккея все на каналах КХЛ круглые сутки.

Все каналы доступны для подписчиков Спутникового ТВ МТС в основных или в дополнительных пакетах. Узнать условия подключения можно на сайте https://sputnik.mts.ru/, по телефону 8 800 250 0890 или в розничных магазинах оператора.

Подготовлено пресс-службой МТС