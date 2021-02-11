Ресторан «Инжир» приглашает псковичей отметить День святого Валентина

14 февраля для влюбленных пар в ресторане «Инжир» в Пскове приготовят романтический сет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении, сет усилит ощущение праздника и эмоции от встречи в День святого Валентина.
В сет входят:
Стоимость сета на две персоны - 2900 рублей. В подарок от ресторана пара получит по бокалу игристого вина.
При себе необходимо иметь защитную маску.
Забронировать столик можно по телефону +7 (911) 897-46-19, в социальной сети «ВКонтакте». Доставка - здесь.
Ресторан «Инжир» находится на втором этаже торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» (Псков, улица Кузбасской Дивизии, 19).