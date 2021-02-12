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Профессор ПсковГУ рассказала, «кто из древних псковских писателей предвосхитил Солженицына»

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке «На Конной») выступила с открытой лекцией «Псковский пласт древнерусской литературы» доктор филологических наук, профессор Псковского государственного университета Валентина Охотникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, она рассказала собравшимся, кто из древнерусских псковских писателей внес наибольший вклад в отечественную литературу и какие из написанных ими текстов вошли в двадцатитомник «Библиотека литературы Древней Руси», работа над которым продолжалась более двадцати лет и завершилась в прошлом году.

Самым значительным древнерусским псковским автором Валентина Охотникова назвала автора «Повести о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма. По ее словам, своим трактатом «Правительница» он предвосхитил Александра Солженицына, когда в середине XVI века написал царю Ивану Грозному текст о том, как обустроить Россию, чтобы страна процветала, а не бедствовала.

Ермолай-Еразм, в частности, надеялся убедить царя облегчить жизнь земледельцев и оставлять им четыре пятых всего, что они производят, а забирать в казну только одну пятую.

Кроме того, древний публицист считал необходимым уничтожить кабаки, посредством которых власть пополняла свой бюджет. Описывая, какие бесчинства творятся в корчмах, Ермолай-Еразм, приводил в пример псковские корчмы, поскольку сам он был псковичом и больше всего переживал за своих земляков.

На второе место по значимости Валентина Охотникова поставила старца Филофея, который, по ее словам, первым заговорил о великой миссии русского царя сохранить в чистоте православную религию и тем самым отсрочить приход антихриста, а значит, и конец света. Профессор также отметила смелость Филофея, который поднимал в своих посланиях царю самые острые темы – например, «о содомском блуде» «не только среди мирян».

Валентина Охотникова подчеркнула, что древние псковские авторы вообще отличались необычайной по тем временам творческой свободой и меньше всех остальных следовали жесткой заданной церковной традиции, даже когда занимались агиографией.

В подтверждение тому она рассказала о найденном ею новом послании игумена Корнилия, который по просьбе некоего высокопоставленного лица объясняет, как устроен Псково-Печерский монастырь, и при этом описывает обитель без лишнего пафоса.

Собравшиеся спросили, когда, по мнению профессора Охотниковой, был канонизирован псковский князь Довмонт, почему псковские власти не переиздают монографию Валентины Ильиничны «Псковская агиография XIV-XVII вв.», которая стала библиографической редкостью, и в чем секрет книги митрополита Тихона «Несвятые святые», что она произвела в российском обществе такой фурор.

Кроме того, посетители библиотеки захотели узнать, каков собирательный образ средневекового псковича, если судить по древнерусской литературе. Валентина Охотникова ответила, что характер средневекового псковича лучше изучать по челобитным и прочим деловым бумагам того времени.

После того, как профессор пересказала эпизод из жития преподобного Никандра, которому вдруг понадобился кот, посетители библиотеки вдобавок стали расспрашивать ее о кошках средневековой Руси. Тем более, что в Пскове на этот счет существует много экскурсоводческих баек, связанных с археологическими находками.

Валентина Охотникова объяснила, что домашние кошки были для средневековых псковичей диковинкой и ценились очень дорого, поэтому наши предки могли пускать на шкурки только диких кошек.

Встреча завершилась автограф-сессией.