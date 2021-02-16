Общество

Реалити-шоу с юнармейцами смогут посмотреть пользователи «ВКонтакте»

В День защитника Отечества Юнармия совместно с Российским движением школьников (РДШ) покажет первое в истории патриотическое реалити-шоу «Защитник», которое будет выходить в официальных группах движений «ВКонтакте». У шоу запланировано три выпуска, первый состоится 23 февраля в 19:00 по московскому времени. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб обеих молодежных организаций.

В кадре 12 школьников (6 юношей и 6 девушек) из разных регионов России проверят свою силу, сноровку, ловкость и интеллект в различных испытаниях. По словам начальника Главного штаба Юнармии, трехкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, серебряного призёра Олимпийских игр Никиты Нагорного участники должны будут «выжить» в непривычных для себя условиях.

«Мы нашли самое секретное и самое экстремальное место в период ограничений. Это тренинг-центр «А» на базе Центра «Авангард» в «Парке Патриот». Именно сюда отправятся участники проекта, чтобы доказать, что самоизоляция не ослабила ум, тело и психику. Наши финалисты настолько уверены в себе, что готовы пробивать стены лбом, но не делают этого, потому что берегут нервную систему окружающих. Поверьте, им будет, где развернуться! Продюсеры шоу приготовили такие испытания, которые участникам «Последнего героя» даже не снились», – отметил Никита Нагорный.

Как обещают организаторы гостями шоу станут заместитель министра обороны Андрей Картаполов, исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, а также звезды мирового уровня.

«Символично, что первый выпуск «Защитников» состоится именно 23 февраля. Современные ребята сильны духом, им хочется испытать себя, доказать самим себе, на что они способны. Поэтому я уверена, что реалити-шоу вызовет среди школьников России интерес, пробудит в них стремление к самосовершенствованию и убедит в твердом решении стать настоящими защитниками нашей Родины!», – сказала Ирина Плещева.

Отметим, к настоящему времени Юнармия объединяет 760 тысяч участников.