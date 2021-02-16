Общество

Предлагаемая работодателями зарплата в Псковской области меньше среднероссийской на 19%

Эксперты hh.ru проанализировали около двух тысяч вакансий, открытых в Псковской области за последний месяц, динамику резюме и заработных плат на местном рынке труда, а также составили рейтинг вакансий из сфер с самой высокой заработной платой, куда соискатели могут устроиться уже сейчас.

По данным hh.ru, в начале года прирост вакансий по всем профобластям в Псковской области был меньше на 3% по сравнению с концом 2020 года. При этом в январе 2021 по сравнению с тем же месяцем в 2020 выросло число вакансий на 19%. Средняя январская заработная плата в Псковской области составляет почти 37 600 рублей, что на 19% ниже, чем средняя зарплата специалиста по стране.

Лидером по спросу на сотрудников в конце января и на данный момент являются «Продажи» - почти каждая третья вакансия в области, здесь активно ищут продавцов в магазины и торговые сети, менеджеров по работе с клиентами, специалистов в прямые продажи, торговых представителей. Множество работодателей набирают на работу представителей рабочего персонала (комплектовщиков, укладчиков-упаковщиков, слесарей, сборщиков, грузчиков, электриков, монтажников). Еще одна сфера, где работодатели разместили с начала года большое количество вакансий, – производство. Здесь требуются инженеры-конструкторы, инженеры-схемотехники, технологи, программисты АСУ ТП, металлурги.

По сравнению с началом 2020 года на данный момент наблюдается активный рост вакансий в одной из самых пострадавших сфер из-за пандемии. Год к году количество вакансий в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» выросло на 27%.

Динамика резюме с начала года среди соискателей Псковской области снизилась на 7% по сравнению с концом 2020 года. При этом, если сравнивать с январем 2020, то число резюме в городе приросло на 11%. Ожидаемая зарплата в резюме соискателей – более 35 700 рублей, что ниже среднероссийской на 36%.

С начала года в Псковской области было опубликовано более 6 000 резюме. В топ самых популярных у местных соискателей вошли сферы «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт, логистика», «Бухгалтерия». Меньше всего резюме было опубликовано в сфере страхования, инсталляции, сервиса и услуг, оказываемых домашним персоналом.

Если обратить внимание на график работы, то большинство соискателей интересует работа на полный рабочий день. Пользуются популярностью также гибкий график, при этом почти 19% жителей Псковской области в своих резюме указали готовность работать в дистанционном формате.

Уровень конкуренции за рабочие места в Псковской области невысокая - в начале этого года и на данный момент на одну вакансию приходится 3,4 резюме при норме в 5-6. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель упал на 0,2 пункта, а в январе 2020 конкуренция была чуть выше – 3,7 резюме на вакансию. Высокая конкуренция за рабочие места сохраняется в тех же сферах, что в конце 2020: среди юристов и представителей высшего менеджмента.