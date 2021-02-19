Общество

В Центробанке предсказали самое популярное мошенничество 2021 года

Самым популярным мошенничеством в 2021 году может стать обман туристов, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

После возобновления международных авиаперелетов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, стоит ожидать постепенного восстановления потока туристов, а вместе с этим и активизации мошенников, отметил он. Артем Сычев пояснил, что злоумышленники, чтобы завладеть данными банковских карт туристов, могут даже создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать билеты по очень выгодной цене.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью», - цитирует его РИА Новости.

По словам эксперта, особое внимание мошенников всегда привлекают туристические направления, которые активно рекламируются. Поэтому слишком дешевые билеты на популярные курорты и «эксклюзивные» рейсы ‒ это повод проявить бдительность. Разгадать планы злоумышленников несложно, они всегда работают по одной и той же схеме.

«Они играют на создании ощущения у потребителя привлекательности услуг по минимальной стоимости. Аналогично и здесь происходит, когда предлагают "удачные цены" и "удачные рейсы". Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники», – уточнил Артем Сычев.